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Алтай и Ямал готовы расширить сотрудничество в сфере строительства и транспорта

Общество
22 августа, 13:21 UTC+3

Делегация Алтайского края прибыла в ЯНАО для укрепления сотрудничества, стороны уже обсудили вопросы взаимодействия по ряду направлений социально-экономического развития

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ТАСС, 22 августа. Алтайский край и Ямало-Ненецкий автономный округ планируют расширить сотрудничество в сфере строительства и транспортной логистики. Об этом во вторник сообщил заместитель председателя правительства Алтайского края, министр экономического развития региона Николай Чиняков в Салехарде.

"Алтай готов к расширению сотрудничества в сфере строительства, курортного дела, транспортной логистики. Все возможности нашего рынка открыты для Ямала: это не только широчайший ассортимент продуктов питания, но и техника для сурового климата и бездорожья, а также оборудование для нефтедобычи и многое другое", - сказал Чиняков на встрече с замгубернатора ЯНАО Алексеем Ситниковым.

По данным пресс-службы правительства ЯНАО, делегация Алтайского края прибыла в регион для укрепления сотрудничества. "Стороны уже обсудили вопросы межрегионального взаимодействия по ряду направлений социально-экономического развития", - отметили в пресс-службе.

В правительстве ЯНАО уточнили, что сотрудничество Алтайского края и Ямало-Ненецкого автономного округа закреплено Соглашением о торгово - экономическом, научно - техническом, социальном и гуманитарном сотрудничестве регионов. Основными направлениями взаимодействия станет поставка из Алтайского края на Ямал продуктов питания, фармацевтики, высокопроходимой транспортной техники для геологоразведочных и изыскательских работ.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин выразил уверенность в том, что предприятия Алтайского края займут свою достойную нишу в числе партнеров Ямала.

Правительство ЯНАО на данный момент работает по заключенным соглашениям с 27 регионами страны в числе которых, Тюменская область и Ханты - Мансийский автономный округ (трехстороннее соглашение), Кировская, Челябинская, Рязанская, Архангельская области, Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ, Томская область, Красноярский край, Татарстан, Камчатский край, Коми и другие. 

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