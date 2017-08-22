Госдолг Ненецкого автономного округа сократился с начала 2017 г. на 1,5 млрд рублей

ТАСС, 22 августа. Государственный долг Ненецкого автономного округа (НАО) с начала 2017 года сократился на 1,5 млрд рублей, до 2,1 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте региональной администрации.

На 1 января 2017 года госдолг округа составлял 3,6 млрд рублей.

"Размер государственного долга Ненецкого автономного округа по состоянию на 22 августа сократился до 2,1 млрд рублей <…> В начале августа округ погасил бюджетный кредит на 980 млн рублей, происходит погашение и коммерческих [кредитов]", - говорится в сообщении.

Как рассказала на планером совещании у губернатора руководитель департамента финансов и экономики НАО Татьяна Логвиненко, недавно регион погасил еще 200 млн рублей коммерческого кредита.