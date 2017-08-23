Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.08:
$ 59.04
€ 69.59
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В "Одноклассниках" появились тематические музыкальные подборки

Общество
23 августа, 9:00 UTC+3

Музыка в плейлистах сгруппирована по жанрам, под определенное настроение, занятие или ситуацию

Поделиться
Материал из 1 страницы

В музыкальном разделе "Сборники" в соцсети "Одноклассники" (ОК) появились тематические подборки песен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Музыка сгруппирована по жанрам, под определенное настроение, занятие или ситуацию. Плейлисты составляют музыкальные редакторы "Одноклассников". Как сообщили в соцсети, подборки будут регулярно обновляться.

Плейлисты будут состоять из композиций как российских, так и зарубежных артистов. Сейчас сборники делятся на шесть основных блоков: "Под настроение", "По жанрам", "Для спорта", "Для работы", "Лидеры чартов" и "Хиты всех времен". Кроме того, есть раздел "Профи рекомендуют", куда войдут подборки от музыкальных лейблов, радиостанций и других партнеров "Одноклассников". 

Руководитель направления "Музыка" в "Одноклассниках" Владимир Кочетков уверен, что такие плейлисты помогут пользователям быстрее искать композиции, подходящие для той или иной ситуации. 

"С помощью новых тематических подборок пользователи смогут быстро найти подходящую музыку и не ограничиваться только любимыми артистами. Сейчас 20% прослушиваний музыки в ОК приходится на сборники. Уверены, что редакторские и экспертные подборки дадут еще больше прослушиваний, поскольку в поисках новой музыки пользователи любят руководствоваться мнением музыкальных экспертов. Новые подборки - это также эффективный маркетинговый инструмент, который поможет лейблам увеличить прослушивания артистов и свои доходы", - отметил Кочетков.

Пока тематические плейлисты доступны в веб-версии соцсети, в приложения "Одноклассников" для iOS и Android функция будет добавлена позже.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Парашюты вместо протезов
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
11
Три цвета единства: как в России отметили День государственного флага
Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова, мэр столицы Сергей Собянин и заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
7
Мэр Москвы: улица Сретенка получила второе рождение
14
В Москве прошел третий Международный фестиваль фейерверков
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
2
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
3
Серебренникова поместили в изолятор временного содержания
4
Источник: причиной масштабного пожара в Ростове-на-Дону стали умышленные поджоги
5
Трамп заявил, что Ким Чен Ын начал уважать США
6
Вся выловленная в Баренцевом, Балтийском и Черном морях рыба будет доставляться в РФ
7
Неверов прокомментировал спор Родниной и Поклонской
Темы дня
Новости партнеров
Реклама