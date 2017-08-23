В "Одноклассниках" появились тематические музыкальные подборки

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В музыкальном разделе "Сборники" в соцсети "Одноклассники" (ОК) появились тематические подборки песен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
Музыка сгруппирована по жанрам, под определенное настроение, занятие или ситуацию. Плейлисты составляют музыкальные редакторы "Одноклассников". Как сообщили в соцсети, подборки будут регулярно обновляться.
Плейлисты будут состоять из композиций как российских, так и зарубежных артистов. Сейчас сборники делятся на шесть основных блоков: "Под настроение", "По жанрам", "Для спорта", "Для работы", "Лидеры чартов" и "Хиты всех времен". Кроме того, есть раздел "Профи рекомендуют", куда войдут подборки от музыкальных лейблов, радиостанций и других партнеров "Одноклассников".
Руководитель направления "Музыка" в "Одноклассниках" Владимир Кочетков уверен, что такие плейлисты помогут пользователям быстрее искать композиции, подходящие для той или иной ситуации.
"С помощью новых тематических подборок пользователи смогут быстро найти подходящую музыку и не ограничиваться только любимыми артистами. Сейчас 20% прослушиваний музыки в ОК приходится на сборники. Уверены, что редакторские и экспертные подборки дадут еще больше прослушиваний, поскольку в поисках новой музыки пользователи любят руководствоваться мнением музыкальных экспертов. Новые подборки - это также эффективный маркетинговый инструмент, который поможет лейблам увеличить прослушивания артистов и свои доходы", - отметил Кочетков.
Пока тематические плейлисты доступны в веб-версии соцсети, в приложения "Одноклассников" для iOS и Android функция будет добавлена позже.