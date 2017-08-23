Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.08:
$ 59.13
€ 69.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пограничники России, Финляндии и Норвегии проверили состояние госграницы

Общество
23 августа, 13:13 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 23, августа. /ТАСС

Контрольный осмотр проводился в течение полутора месяцев

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Алексей Павлишак/ТАСС

МУРМАНСК, 23 августа. /ТАСС/. Пограничники России и стран Скандинавии завершили масштабную проверку состояния границы между государствами на территории Карелии и Мурманской области. Как сообщили в среду в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия, мероприятия длились полтора месяца.

"Проведен совместный контрольный осмотр государственной границы. Его осуществляли представители пограничных ведомств России, Финляндии и Норвегии", - сказали в ведомстве.

Пограничники каждой из трех стран регулярно проверяют пограничные знаки на своей стороне. Однако для приведения всей границы в соответствующее состояние, согласно международным договорам предусмотрен и совместный контрольный осмотр границы.

Российские пограничники совместно с финляндскими и норвежскими коллегами прошли вдоль российско-финляндского и российско-норвежского участков границы. Участники сверили расположение пограничных знаков с данными демаркационных документов и оценили их состояние, уточнили порядок производства работ по очистке просеки и замене погранзнаков.

По результатам совместных осмотров составлены акты, существенных нарушений не выявлено - стороны отметили удовлетворительное состояние государственной границы. Имеющиеся недостатки устранены общими усилиями на месте.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Страны
Россия Норвегия Финляндия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Парашюты вместо протезов
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
11
Три цвета единства: как в России отметили День государственного флага
Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова, мэр столицы Сергей Собянин и заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
7
Мэр Москвы: улица Сретенка получила второе рождение
14
В Москве прошел третий Международный фестиваль фейерверков
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Росавиация опровергла сообщение о лишении 5 тыс. пилотов лицензии
2
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
3
Президент ФРГ: Россия сознательно выстраивает линию на противоборство с Западом
4
Илон Маск опубликовал фото первого скафандра SpaceX
5
Рябков: РФ не хочет превращать отношения с США в "игру с нулевой суммой"
6
В Ингушетии ликвидированы главари и участники малгобекской банды
7
Заседание суда по делу Серебренникова. Онлайн
Темы дня
Новости партнеров
Реклама