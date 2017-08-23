Пограничники России, Финляндии и Норвегии проверили состояние госграницы

МУРМАНСК, 23 августа. /ТАСС/. Пограничники России и стран Скандинавии завершили масштабную проверку состояния границы между государствами на территории Карелии и Мурманской области. Как сообщили в среду в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия, мероприятия длились полтора месяца.

"Проведен совместный контрольный осмотр государственной границы. Его осуществляли представители пограничных ведомств России, Финляндии и Норвегии", - сказали в ведомстве.

Пограничники каждой из трех стран регулярно проверяют пограничные знаки на своей стороне. Однако для приведения всей границы в соответствующее состояние, согласно международным договорам предусмотрен и совместный контрольный осмотр границы.

Российские пограничники совместно с финляндскими и норвежскими коллегами прошли вдоль российско-финляндского и российско-норвежского участков границы. Участники сверили расположение пограничных знаков с данными демаркационных документов и оценили их состояние, уточнили порядок производства работ по очистке просеки и замене погранзнаков.

По результатам совместных осмотров составлены акты, существенных нарушений не выявлено - стороны отметили удовлетворительное состояние государственной границы. Имеющиеся недостатки устранены общими усилиями на месте.