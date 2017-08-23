На Урале разработан новый вертолетный тур от Маньпупунера до реки Лопсия

ТАСС, 23 августа. Уральские путешественники разработали новый вертолетный турмашрут от природного памятника Маньпупунер (Республика Коми) до уральской реки Лопсия, расположенной в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Новый турмашрут уже посетили 56 человек, сообщил в среду корр. ТАСС Евгений Свитов, руководитель уральского клуба путешественников "Дикий Север", который организует вертолетные экспедиции на Северном и Полярном Урале.

"В этом году мы развиваем новый турмаршрут с плата Манипупунер до хантыйской реки Лопсия. Людей забрасываем вертолетами на семь дней. С начала лета мы уже отправили по нему четыре группы по 14 человек. Туристический сезон еще не завершен и вертолетные туры забронированы вплоть до середины сентября", - сказал Свитов.

По его словам, в рамках нового вертолетного тура путешественники не только посещают достопримечательности плата Маньпупунер, но и рыбачат на реке Лопсия, где водится много северной рыбы.

"В прошлом году нам удалось договориться с Печоро-Илычском заповедником об организации вертолетных туров на Маньпупунер. Раньше из-за отсутствия мало-мальской инфраструктуры в год на вертолетах к Маньпупунеру доставлялось всего 10 туристов, а стоимость тура равнялась 80-90 тыс. рублей. Благодаря тому, что заповедник построил вертолетную площадку и проложил тропинки к столбам выветривания, мы получили квоту по организации тура", - сказал Свитов.

По его словам, сейчас на плато есть Интернет, с помощью которого организаторы турмашрута могут общаться с егерями и узнавать о погоде на плато. "К счастью, в этом году погода нам благоволит и небо над плато этим летом почти безоблачное, что плодотворно сказывается на развитие турмашрута", - добавил Свитов.

О плато

Маньпупунер - объект на территории Печоро-Илычского заповедника, посещаемость которого значительно выросла с 2016 года благодаря открытию пешеходного маршрута с восточной стороны заповедника, обустройству пешеходных троп и запуску вертолетных туров к Столбам выветривания.

Ранее геологи провели подробные исследования Столбов выветривания. Установлено, что около 200 млн лет назад на этом месте были высокие горы. До наших дней сохранились лишь семь останцов (столбов) высотой от 30 до 42 метров. Они стоят на голом плато и видны издалека со всех сторон.

С геологическим памятником на территории Печоро-Илычского заповедника в Коми связаны легенды. Так, например, они являлись объектами культа манси, и подниматься на них считалось величайшим грехом.