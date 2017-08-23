Власти Подмосковья будут тотально контролировать качество медикаментов в 2018 году

КРАСНОГОРСК, 23 августа. /ТАСС/. Власти Московской области планируют к декабрю текущего года закупить собственное оборудование для проверки различных медикаментов на качественный химический состав без вскрытия упаковки. Тотальный контроль за поступающими в продажу лекарствами региональное правительство намерено внедрить к середине 2018 года. Об этом сообщил журналистам в среду министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

"Мы начали закупать оборудование для оснащения одной лаборатории, предназначенной для проверки химического состава медикаментов без вскрытия упаковки. С 1 декабря мы начинаем работать со своей аппаратурой. К середине 2018 года доведем контроль за медикаментами до тотального уровня на постоянной основе", - сказал Марков, уточнив, что тотальный контроль лекарств уже ведется на федеральном уровне.

По мнению министра, данная проверка исключит допуск медицинских препаратов, которые могут быть неэффективны при лечении пациентов. "Мы проверяем, чтобы химический состав полностью совпадал со стандартом. Потом передаем эти данные в Росздравнадзор, которые либо исключат, либо утилизируют эту партию медикаментов", - отметил глава ведомства.

Марков добавил, что ранее министерству было поручено организовать на базе ГБУ МО "Мособлмедсервис" провести выборочный анализ качества медикаментов без повреждения упаковки. За период реализации данной работы с марта по август текущего года по принципу случайной выборки в 10 из 556 проверенных позициях было зафиксировано отсутствие ряда химических субстанций. "По сути - фальсификат лекарственных препаратов, данные переданы в Росздравнадзор РФ", - сказал он.

Как пояснили в министерстве, проверка медикаментов осуществляется неразрушающим экспресс-методом БИК- спектрометрии и романовской спектроскопии. Спектральный анализ позволяет выяснить состав вещества по цвету, который излучают его компоненты при "просвечивании" электромагнитным излучением различного диапазона.