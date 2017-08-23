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На закупку школьных учебников к 1 сентября в Тульской области направят около 190 млн руб.

Общество
23 августа, 17:58 UTC+3 ТАСС

Проблема обеспечения бесплатными учебниками была затронута в ходе "Прямой линии" с Владимиром Путиным

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ТАСС, 23 августа. Власти Тульской области выделили 190 млн рублей из бюджета региона на обеспечение школ учебниками к 1 сентября. Об этом сообщила в среду в ходе приема граждан министр образования региона Оксана Осташко.

Проблема обеспечения бесплатными школьными учебниками была затронута в ходе "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным. Позже на встречах с главами регионов президент отметил, что ему поступили обращения от граждан, которые свидетельствуют о том, что в некоторых регионах требуют от родителей самостоятельно приобретать учебники. Путин отметил, что это является недопустимым.

"В 2017 году на приобретение учебников и учебных пособий для школ и детских садов были выделены 190 млн руб. Школьники области должны быть обеспечены бесплатными учебниками в полном объеме", - отметила она.

В пресс-службе областного правительства добавили, что все школы в текущем году прошли приемку к началу нового учебного года и смогут принять детей. Всего в Тульской области в этом году будут проходить обучение порядка 132,5 тыс. школьников, из них около 13,5 тыс. - первоклассники.

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