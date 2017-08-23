Организаторы ожидают более ста участников на первый кинофестиваль стран Арктики в Поморье

ТАСС, 23 августа. Более ста кинолент ожидаются на первый международный кинофестиваль стран Арктики Arctic Open, который пройдет с 7 по 9 декабря в Архангельске и Северодвинске. Об этом в среду ТАСС сообщила директор культурного фонда "Берегиня", организатор фестиваля Тамара Статикова.

"На сегодняшний день подано более 40 заявок. В частности, пришли фильмы из Норвегии и России. На фестиваль ждем более ста работа от участников. Срок окончания их приема - 1 октября", - сказала Статикова. - Цель фестиваля Arctic Open объединить кинематографистов стран Арктического бассейна, познакомить зрителей с их творчеством, а также продвижение Архангельска как культурной столицы Арктики".

По ее словам, фильмы для участия в фестивальной программе отберет жюри. Предпочтение отдается лентам, раскрывающим темы развития национальной культуры, формирования личности и поиска духовно-нравственных ориентиров в современном мире, сотрудничества природы и человека.

В рамках Arctic Open пройдет конкурс по двум программам - национальной и международной. В рамках фестиваля запланировано проведение творческих встреч с российскими и зарубежными кинематографистами, панельной дискуссии, мастер- классов по краудфандингу, воркшопу по созданию музыки для кино и другие мероприятия.

Организатор отметила, что проект "Первый международный кинофестиваль стран Арктики Arctic Open" стал победителем конкурса грантов президента РФ и на его проведение было выделено 2,624 млн рублей.

"Грантовый проект" также включает мероприятия после фестиваля. Согласия авторов мы будем показывать фестивальные фильмы в деревнях и поселках Архангельской области", - добавила Статикова.