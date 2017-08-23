Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.08:
$ 59.13
€ 69.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Организаторы ожидают более ста участников на первый кинофестиваль стран Арктики в Поморье

Общество
23 августа, 19:21 UTC+3 ТАСС

Фестиваль Arctic Open пройдет с 7 по 9 декабря в Архангельске и Северодвинске

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 23 августа. Более ста кинолент ожидаются на первый международный кинофестиваль стран Арктики Arctic Open, который пройдет с 7 по 9 декабря в Архангельске и Северодвинске. Об этом в среду ТАСС сообщила директор культурного фонда "Берегиня", организатор фестиваля Тамара Статикова.

"На сегодняшний день подано более 40 заявок. В частности, пришли фильмы из Норвегии и России. На фестиваль ждем более ста работа от участников. Срок окончания их приема - 1 октября", - сказала Статикова. - Цель фестиваля Arctic Open объединить кинематографистов стран Арктического бассейна, познакомить зрителей с их творчеством, а также продвижение Архангельска как культурной столицы Арктики".

По ее словам, фильмы для участия в фестивальной программе отберет жюри. Предпочтение отдается лентам, раскрывающим темы развития национальной культуры, формирования личности и поиска духовно-нравственных ориентиров в современном мире, сотрудничества природы и человека.

В рамках Arctic Open пройдет конкурс по двум программам - национальной и международной. В рамках фестиваля запланировано проведение творческих встреч с российскими и зарубежными кинематографистами, панельной дискуссии, мастер- классов по краудфандингу, воркшопу по созданию музыки для кино и другие мероприятия.

Организатор отметила, что проект "Первый международный кинофестиваль стран Арктики Arctic Open" стал победителем конкурса грантов президента РФ и на его проведение было выделено 2,624 млн рублей.

"Грантовый проект" также включает мероприятия после фестиваля. Согласия авторов мы будем показывать фестивальные фильмы в деревнях и поселках Архангельской области", - добавила Статикова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Парашюты вместо протезов
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
11
Три цвета единства: как в России отметили День государственного флага
Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова, мэр столицы Сергей Собянин и заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
7
Мэр Москвы: улица Сретенка получила второе рождение
14
В Москве прошел третий Международный фестиваль фейерверков
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ревнивец с завода ГАЗ убил трех человек, ранил двоих и угрожал полиции
2
Беспилотные автобусы в Таллине нарушают ПДД
3
На Украине возбудили уголовное дело за карту без Крыма и Донбасса
4
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
5
Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву
6
Опрос: почти каждый третий россиянин получает зарплату "в конверте"
7
"Роснефть" подумает над обжалованием решения суда по иску к "Системе"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама