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В 2017 году в Крыму создадут три государственных заказника

Общество
23 августа, 19:42 UTC+3 ПОС. ТАСИНСКИЙ область/ 23, августа. / ТАСС

Статус особо охраняемых природных территорий получат биологический заказник "Красная Заря", геологический заказник "Аунлар" и комплексный заказник "Озера Ачи и Камышинский луг"

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ПОС. ТАСИНСКИЙ /Владимирская область/, 23 августа. /ТАСС/. Власти Республики Крым планируют создать в 2017 году три новых государственных природных заказника на общей площади более 1,5 тыс. га. Об этом сообщил журналистам в среду министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев на открытии Всероссийского экологического форума во Владимирской области.

"В текущем году планируется создать три новых государственных природных заказника, таким образом, площадь ООПТ [особо охраняемых природных территорий] увеличится более чем на 1,5 тыс. гектаров", - сказал Нараев.

По его словам, статус ООПТ получат биологический (ботанический) заказник "Красная Заря" в Бахчисарайском районе (площадь около 330 га), геологический заказник "Аунлар" в Судаке (200 га) и комплексный (ландшафтный) заказник "Озера Ачи и Камышинский луг" в Кировском районе (более 1 тыс. га).

Схема территориального планирования Республики Крым предусматривает создание в будущем еще восьми ООПТ на ориентировочной площади 102 тыс. га. По данным Минэкологии Крыма, сейчас на территории региона расположено 196 ООПТ (общая площадь - 220 тыс. га), 189 из них вошли в перечень особо охраняемых природных территорий регионального значения.

Границы ООПТ

Нараев также отметил, что в этом году власти республики завершат установление границ ООПТ.

"В Крыму в этом году уже заканчиваем установление границ ООПТ. По этому направлению мы являемся лидерами в РФ, потому что все ООПТ регионального значения в этом году будут иметь свои границы, исключая в будущем спорные моменты, потому что для Крыма каждый квадратный метр заповедной территории - это большая ценность, визитная карточка региона. Потому что отдыхающих у нас иногда более 6 млн, и все стараются посетить заповедные территории", - сказал он.

По данным Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым, на территории региона расположено 196 ООПТ общей площадью 220 тыс. га. Из них 189 вошли в перечень ООПТ регионального значения. Региональные власти прорабатывают вопрос о включении в федеральный перечень семь ООПТ: территорию природных заповедников "Карадагский", "Крымский", "Ялтинский горно-лесной", "Казантипский", "Опукский", ботанического природного заказника "Малое филлофорное поле" и зоологического природного заказника "Каркинитский".

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