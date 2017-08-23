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Пострадавшие при ДТП с автобусом в Ростовской области могут получить до 2 млн руб. выплат

Общество
23 августа, 20:38 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 23, августа. /ТАСС

Отмечается, для получения выплат пострадавшие пассажиры должны написать заявление в страховую компанию

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 августа. /ТАСС/. Пассажиры автобуса, пострадавшие в результате ДТП с участием автобуса и трех легковых автомобилей в Егорлыкском районе Ростовской области, смогут получить страховые выплаты на сумму до 2 млн рублей. Об этом в среду сообщили в пресс-центре Национального союза страховщиков.

"Пассажиры автобуса, пострадавшие при ДТП в Ростовской области, имеют право на страховые выплаты до 2 млн рублей в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров. <...> ответственность перевозчика застрахована в АО "СК Опора", - говорится в сообщении.

Отмечается, для получения выплат пострадавшие пассажиры должны написать заявление в страховую компанию. "Размеры компенсаций зависят от степени тяжести полученной травмы", - добавили в пресс-центре.

Ранее сообщалось, что, по данным регионального ГУ МВД, пассажирский автобус, следовавший из Ставрополя в Москву, перевернулся в результате ДТП с участием трех автомобилей в Егорлыкском районе Ростовской области. По предварительным данным, столкнулись Renault Duster, Daewoo Matiz, ВАЗ-2111 и автобус Neoplan. В салоне автобуса находились 35 человек, из них двое - водители, в легковых автомобилях в общей сложности - четыре человека: два в ВАЗ-2111, по одному в остальных. В результате ДТП, по данным полиции, пострадали 27 человек.

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