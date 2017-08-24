Лавров проведет 1 сентября традиционную встречу со студентами МГИМО

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 1 сентября проведет встречу со студентами и преподавателями МГИМО. Об этом сообщила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Не за горами уже и первое сентября, - сказала она. - Как вы знаете, по традиции, министр иностранных дел России проводит встречу в МГИМО. Она всегда приурочена к началу нового учебного года, предстоит такое выступление и в этом году".

Официальный представитель МИД РФ пояснила, что "речь идет о встрече со студентами и преподавателями МГИМО и Дипакадемии МИД РФ".

"Запланирована, ставшая уже хорошей и доброй традицией, интерактивная дискуссия со студентами", - добавила Захарова.