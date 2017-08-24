Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.08:
$ 59.13
€ 69.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров проведет 1 сентября традиционную встречу со студентами МГИМО

Общество
24 августа, 12:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, августа. /ТАСС

По словам Марии Захаровой, запланирована интерактивная дискуссия с учащимися

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 1 сентября проведет встречу со студентами и преподавателями МГИМО. Об этом сообщила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Не за горами уже и первое сентября, - сказала она. - Как вы знаете, по традиции, министр иностранных дел России проводит встречу в МГИМО. Она всегда приурочена к началу нового учебного года, предстоит такое выступление и в этом году".

Официальный представитель МИД РФ пояснила, что "речь идет о встрече со студентами и преподавателями МГИМО и Дипакадемии МИД РФ".

"Запланирована, ставшая уже хорошей и доброй традицией, интерактивная дискуссия со студентами", - добавила Захарова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Лавров, Сергей Викторович Захарова, Мария Владимировна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Парашюты вместо протезов
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
8
Без барьеров: как в московском метро готовят собак-поводырей
11
Три цвета единства: как в России отметили День государственного флага
Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова, мэр столицы Сергей Собянин и заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
7
Мэр Москвы: улица Сретенка получила второе рождение
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина отметила День независимости парадом с участием НАТО
2
МЦК соединят с четырьмя железнодорожными направлениями до 2020 года
3
В США продан лотерейный билет с рекордным выигрышем в $759 млн
4
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
5
Строительство ВСМ "Евразия" от Германии до Китая может завершиться в 2026 году
6
Захарова: встреча Суркова с Волкером прошла в Минске, а не в Литве
7
Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву
Темы дня
Новости партнеров
Реклама