Погода в Москве в ближайшие выходные будет дождливой и прохладной

МОСКВА, 24 августа./ТАСС/. Жаркая погода в Москве в предстоящие выходные сменится похолоданием, не обойдется без дождей, но все это соответствует климатической норме, сообщили в четверг в Гидрометцентре РФ.

"Период жаркой погоды в столичном регионе завершился. В предстоящую пятидневку температура воздуха будет колебаться около нормы, в начале новой недели оказываясь немного ниже нее. Не обойдется без дождей небольшой и умеренной интенсивности", - отметил представитель метеослужбы. По его данным, в среднем многолетнем значении в столичном регионе 24 августа средняя суточная температура уходит от летних показателей и становится ниже 15 градусов.

В пятницу, 25 августа, ночью ожидается дождь, минимальная температура в Москве плюс 12-14, по области - 10-15 градусов. Днем небольшой дождь, в Москве 18-20, по области - от 16 до 21 градуса тепла. Ветер изменится с южного на западный, и его скорость составит 7-12 м/с.

В субботу, 26 августа, ночью местами ожидается небольшой дождь, в Москве 10-12, по области 8-13 градусов. Днем также пройдет небольшой дождь, максимальная температура в Москве 18-20, по области - от 16 до 21 градуса. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 12-17 м/с.

В воскресенье, 27 августа, местами небольшой дождь. Ночью в Москве будет 9-11, по области - от 6 до 11, днем в Москве - 16-18, по области - 13-18 градусов. Ветер западный 5-10 м/с.

В начале новой недели также ожидаются дожди. Станет еще немного прохладнее: ночами температура будет понижаться до 5-10 градусов, днем в понедельник прогнозируется 13-18, во вторник при умеренном северном ветре будет от 12 до 17 градусов тепла.