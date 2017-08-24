ОНФ нашел в Петербурге сад, "озелененный" ветками на скотче

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Санкт-Петербурге обнаружили, что сад Ткачей в Невском районе, который участвует в городском конкурсе "Уютный сад-2017", попытались благоустроить, приклеив на скотч новые зеленые ветки к засохшим деревьям. В комитете по благоустройству, в ведении которого находится сад, сообщили, что таких способов озеленения в парке не видели и воспринимают эту информацию как анекдот.

Активисты Общероссийского народного фронта провели проверку сада Ткачей на улице Бабушкина в рамках работы Центра мониторинга благоустройства городской среды вместе с представителями "Молодежки ОНФ", по обращениям горожан.

"Ранее общественники получили обращения граждан, которые пожаловались в ОНФ, что для благоустройства зеленой зоны работники коммунальных служб приклеили на скотч к засохшим деревьям новые зеленые ветки", - сказано в сообщении пресс-службы ОНФ.

Начальник управления садово-парковой безопасности комитета по благоустройству города Сергей Ляховненко, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, сообщил, что на днях был в саду Ткачей и подобных способов "озеленения" не видел.

"Кроме, как анекдот, я не могу эту информацию воспринимать. Мы были на объезде, лично я был в этом саду позавчера - никаких зеленых веток, прикрученных скотчем, я не увидел", - сказал он, добавив, что в этом саду в рамках благоустройства сделаны отличные дорожки. "Такие работы у нас выполняются при капитальном ремонте парка, здесь они сделаны по текущему содержанию, без выделения дополнительных средств", - сказал он.

По словам Ляховненко, все закупки посадочного материала производятся с гарантийным обеспечением. "Если они по каким- то причинам не приживутся, они будут заменены поставщиком бесплатно в течение трех лет со дня посадки", - отметил он.

Уютный сад

Согласно информации, размещенной на сайте комитета по благоустройству города, сад Ткачей в Невском районе входит в число 17 городских садов и скверов, которые участвуют конкурсе "Уютный сад-2017". В этом году объекты номинированы по четырем категориям: "Сад цветов", "Уютный сад", "Исторический сад" и "Креативный сад".

По данным ОНФ, состояние деревьев в саду Ткачей оставляет желать лучшего.

"По словам местных жителей, больше половины посаженной в конце лета 2016 г. рябины не пережили зиму и погибли. <…> В данном случае, когда коммунальщики проявляют смекалку и приклеивают к сухостоям новые ветки, речь идет об отсутствии грамотного планирования, в том числе, и в части расходования бюджетных средств. Это недопустимо", - приводит пресс-служба слова координатора Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ в Санкт-Петербурге Павла Созинова.

В пресс-службе администрации Невского района ТАСС сообщили, что сад Ткачей находится в ведении комитета по благоустройству, за его содержание отвечает подрядчик - садово-парковое предприятие "Невское". Комментариями подрядчика ТАСС пока не располагает.