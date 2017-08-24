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Власти Москвы выявили тенденцию к увеличению числа разрешений на парковку для инвалидов

Общество
24 августа, 17:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, августа. /ТАСС

При этом количество людей с инвалидностью в столице сокращается, а некоторые водители пользуются льготными парковочными местами в своих целях

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Власти Москвы выявили тенденцию к увеличению количества разрешений на парковку для инвалидов. При этом количество людей с инвалидностью в столице сокращается, сообщили ТАСС в столичном департаменте соцзащиты населения.

"По состоянию на 1 января 2017 года в Москве было зарегистрировано более 1,112 млн людей с инвалидностью, на 1 января 2016 года - 1,140 млн, на 1 января 2015 года - 1,175 млн таких граждан", - говорится в сообщении. Сегодня а Москве проживают около 1,107 млн инвалидов, из них около 13,3% имеют действующее разрешение на бесплатную парковку.

"При этом количество обращений за оформлением разрешений для инвалидов растет. Благодаря вводу комплексной схемы организации дорожного движения, расширению платного парковочного пространства в Москве удается организовывать больше парковочных мест для инвалидов. Так, в 2014 году выдано 25,72 тыс. разрешений; в 2015 г. - 48,64 тыс.; в 2016 г. - 71,84 тысячи. Действие таких разрешений устанавливается на срок равный сроку инвалидности", - отметили в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

В АМПП подчеркнули, что механизм выдачи инвалидам разрешений в столице автоматизирован. После получения заявки на выдачу такого разрешения, АМПП отправляет запрос в департамент труда и соцзащиты населения для подтверждения льготы. "Если ответ будет положительным, то АМПП выдает разрешение, в которое вносится номер автомобиля", - добавили в учреждении.

Как отметил советник руководителя столичного департамента транспорта Евгений Смирнов, водители, которые пользуются местами для инвалидов в своих целях, даже если они являются перевозчиками инвалидов, "нарушают не только закон, но и человеческое отношение к людям, которые не могут позволить себе передвигаться свободно". "В таком случае парковочных мест просто-напросто не остается тем, для кого они предназначены. Эти водители автоматически дискриминируют автовладельцев, которые исправно платят за парковочное место, что к тому же вызывает возмущение и неприязнь к людям с ограниченными физическими возможностями", - отметил он.

В настоящее время 10% парковочных мест (8,7 тыс.) предназначено для стоянки инвалидов. Так, если на парковке для обычных автомобилистов оборудовано 22 места, то для инвалидов будет выделено 3 места. Администрированием парковки на местах для инвалидов занимается ГИБДД. Нарушителям, занимающим инвалидные места, грозит штраф 5 тыс. руб. и эвакуация, еще 5 тыс. руб. заплатит автомобилист за незаконное использование знака "Инвалид".

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