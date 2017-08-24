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Директор школы в Москве: перенести 1 сентября из-за Курбан-байрама попросили родители

Общество
24 августа, 16:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, августа. /ТАСС

Ранее житель одного из районов столицы сообщил о переносе линейки в нескольких школах с 1 на 4 сентября

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Перенести школьную линейку с 1 сентября на более позднюю дату из-за празднования Курбан-байрама в Москве попросили родители учеников. Об этом сообщила ТАСС в четверг директор школы №2107 в Мещанском районе Олеся Лукашук.

Ранее житель Мещанского района, где расположена Соборная мечеть, Станислав Мацак написал на странице районной группы в Facebook о переносе линейки в нескольких московских школах с 1 на 4 сентября 2017 года из-за празднования мусульманского праздника Курбан-байрам.

По словам директора школы №2107, администрация учебного заведения обязана при организации любых мероприятий в городе обеспечить безопасность детей. "По просьбе родителей, которые обратились ко мне, было принято решение обсудить эту тему (перенос линейки из-за Курбан-байрама - прим. ТАСС) на управляющем совете образовательной организации. Речь пойдет о переносе торжественной линейки, посвященной началу учебного года, не на 4, а на 2 сентября. Как мы вместе решим, так и будет", - пояснила Лукашук.

Она отметила, что заседание управляющего совета пройдет в ближайшие дни. Кроме того, пояснила директор школы, решение о переносе занятий, начало и завершение учебного года - это прерогатива руководства образовательного учреждения, а не департамента образования Москвы.

Ранее городские власти Уфы также сообщили, что готовы пойти навстречу большинству горожан, которые попросили о переносе Дня знаний на 4 сентября.

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