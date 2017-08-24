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Пострадавший на пожаре в Ростове-на-Дону пожарный представлен к государственной награде

Общество
24 августа, 18:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, августа. /ТАСС

Подполковник Валерий Розов проводил разведку в горящих домах в поисках людей, когда на него обрушились горящие перекрытия. В себя пожарный пришел в карете скорой помощи

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. МЧС России представило к государственной награде пожарного Валерия Розова, пострадавшего на тушении масштабного пожара в Ростове-на- Дону. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

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© Максим Романов/ТАСС

Источник: причиной масштабного пожара в Ростове-на-Дону стали умышленные поджоги

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"По поручению главы МЧС России Владимира Пучкова начальник дежурной смены службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) МЧС России по Ростовской области Валерий Розов за мужество и самоотверженность, проявленные при ликвидации масштабного пожара в Ростове-на-Дону, представлен к государственной награде", - сказал представитель ведомства.

Ранее министр во время рабочей поездки в Ростов встретился с пожарным в больнице. Пучков поблагодарил его за отвагу и пожелал скорейшего выздоровления.

Всегда на службе

В понедельник, 21 августа, когда вспыхнули деревянные дома в историческом центре Ростова, подполковник Розов отдыхал после смены. Но, узнав о пожаре, начал собираться на службу. "Я прибыл на улицу Седова. Помог коллегам проложить магистральную линию. Стали тушить. Местные жители помогали кто чем мог. Полицейские порядок наводили. Так понемногу продвигались от дома к дому", - вспоминает он.

Тушение осложнял сильный ветер, он раздувал пламя, создавая огненный фронт, который быстро продвигался по кварталам. "Порывы ветра до 15 метров в секунду стремительно распространили пламя по плотной деревянной застройке, которая оказалась в эпицентре огненного шторма, ветер перебрасывал пожар с крыши на крышу", - добавил пожарный.

Группировка по тушению пожара была усилена, задействовали вертолеты с водосливными устройствами, пожарный катер.

Розов вместе с коллегами проводил разведку в горящих домах в поисках людей. В какой-то момент горящие перекрытия обрушились на него. В себя пожарный пришел в карете скорой помощи. Ему поставили диагноз - закрытая черепно-мозговая травма, травмы руки и ноги. "Если бы не боевая одежда и каска, то не спасся бы", - говорит он.

Сейчас пожарный все еще в больнице, врачи утверждают, что его здоровью ничего не угрожает.

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