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Первый детский технопарк "Кванториум" откроют в Севастополе к 1 сентября 2018 года

Общество
24 августа, 19:54 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 24, августа. /ТАСС

Проект по созданию технопарка оценивается местными властями в 80 млн рублей

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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Первый детский технопарк "Кванториум" планируют открыть в городе Севастополе к 1 сентября 2018 года, сообщил  ТАСС директор департамента образования города Михаил Родиков.

"Мы планируем открыть его [технопарк "Кванториум"] к 1 сентября следующего года", - сказал Родиков.

Он добавил, что проект по созданию технопарка оценивается местными властями в 80 млн рублей. "76 млн - это федеральные средства и порядка 4 млн рублей будет наше софинансирование (из бюджета города - прим. ТАСС)", - пояснил глава департамента образования.

По его словам, основными направлениями обучения детей в технопарке станут технические специальности. "Предполагается, что технопарк будет работать по приоритетным направлениям, которые утверждены cтратегией развития Севастополя. Это робототехника, IT-технологии, авиа- и судостроение, энергетика", - отметил Родиков.

Идея создания детских технопарков "Кванториум" была предложена и одобрена в 2015 году на наблюдательном совете АСИ, председателем которого является президент РФ Владимир Путин. Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений - от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения практических принципов работы лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов. Сейчас подобные площадки уже запущены в четырех пилотных регионах, в частности, такой технопарк работает в Белгородской области.

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