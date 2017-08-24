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Власти выплатят родственникам погибшего на пожаре в Ростове-на-Дону 1,5 млн рублей

Общество
24 августа, 23:09 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 24, августа. /ТАСС

Отмечается, что 1 млн рублей выплатит региональный бюджет, еще 0,5 млн - городской

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 августа. /ТАСС/. Власти выплатят 1,5 млн рублей родственникам жителя Ростова-на-Дону, погибшего во время крупного пожара в историческом центре города, сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.

"1 млн рублей выплатит региональный бюджет, еще 0,5 млн - городской. Средства будут перечислены родным погибшего во время пожара, который произошел в Ростове-на-Дону 21 августа", - сообщили в пресс-службе.

Пожар вспыхнул в понедельник и охватил жилые дома на общей площади около 10 тыс. квадратных метров. Возгорание ликвидировали спустя сутки. Огонь уничтожил около 120 строений, из которых порядка 100 - жилые постройки. В результате ЧП погиб мужчина-инвалид первой группы. Из домов были эвакуированы около 600 человек, из них пострадавшими в результате пожара считаются более 400, к медикам обратились 58 человек, семь госпитализированы. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества", СК - по статье Халатность".

Сейчас продолжается выплата пострадавшим единовременной материальной помощи на неотложные нужды. Выделенные городом по 20 тыс. рублей получили уже 499 человек. Областное пособие в 30 тыс. рублей выплачено 371 пострадавшему. Еще более 200 человек в четверг получили гуманитарную помощь. В пунктах временного размещения находится 71 человек, в том числе 13 детей. В пятницу их начнут перемещать в одну из городских гостиниц.

"Задача - переселить всех людей из пунктов временного размещения в гостиницу до конца этой недели", - привели в пресс-службе слова главы региона Василия Голубева. Он поручил, чтобы в гостинице был оборудован пункт медицинской помощи, дежурили представители центра первоочередной помощи пострадавшим, а также правоохранительных органов.

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