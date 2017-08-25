Путин поздравил жителей Черемхово со 100-летием со дня основания города

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Черемхово и его мэра Вадима Семенова со 100-летием со дня основания города. Текст поздравительной телеграммы опубликован в пятницу на сайте Кремля.

"Ваш город сыграл значимую роль в истории освоения Сибири, внес свой вклад в укрепление отечественной угольной промышленности. В летописи Черемхово немало ярких страниц, связанных с трудовыми свершениями ваших земляков, их ратным мужеством", - отметил Путин.

Президент подчеркнул важность того, что и сегодня жители Черемхово чтят богатые традиции и гордятся именами своих выдающихся граждан, а также вместе многое делают для развития родного края и России. Он пожелал им здоровья, благополучия и успехов и поздравил с наступающим Днем шахтера.