Путин поздравил жителей Черемхово со 100-летием со дня основания города

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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Черемхово и его мэра Вадима Семенова со 100-летием со дня основания города. Текст поздравительной телеграммы опубликован в пятницу на сайте Кремля.
"Ваш город сыграл значимую роль в истории освоения Сибири, внес свой вклад в укрепление отечественной угольной промышленности. В летописи Черемхово немало ярких страниц, связанных с трудовыми свершениями ваших земляков, их ратным мужеством", - отметил Путин.
Президент подчеркнул важность того, что и сегодня жители Черемхово чтят богатые традиции и гордятся именами своих выдающихся граждан, а также вместе многое делают для развития родного края и России. Он пожелал им здоровья, благополучия и успехов и поздравил с наступающим Днем шахтера.