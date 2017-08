Кадыров сообщил о возвращении из Ирака пятерых российских детей

Ассаламу алайкум! Взрослые начинают военные конфликты, а гибнут и страдают тысячи и миллионы детей. Сегодня мы наглядно видим это на примере действий иблисского государства в Ираке и Сирии. Масштабы детской трагедии в этих странах не поддаются описанию и осмыслению. Безумная молодёжь везла в эти страны своих малышей со всего света. Они тысячами погибли в этом огненном котле. Судьбы выживших искалечены навсегда. У них не будет ни отца ни матери. Мы проводим огромную работу по поиску и возвращению российских детей. Это исключительно трудно и опасно. Но жизнь ребёнка бесценна. Поэтому прилагаем все возможные и невозможные усилия. Хочу обрадовать миллионы граждан России, которые следят за этой операцией, что в эти минуты из Багдада берет курс на Грозный самолёт, на борту которого мой представитель на Ближнем Востоке и Северной Африке, член Совета Федерации Зияд Сабсаби везёт на Родину малолетних детей. Среди них девятилетняя Марьям Шихабудинова. Она получила ранения. Сейчас в очень болезненном состоянии. По моему поручению Марьям встретит бригада врачей. Благодарю наше посольство в Ираке за выдачу ей въездного документа. Медлить с её вывозом нельзя было ни на один день. Также на борту находятся сёстры Хадиджа и Фатима Зайнуковы. Им 5 лет и 3 года. Мальчикам Султан-Мураду Алиеву и Али Магомедову по три годика. Все дети из Дагестана. Спасение детей - результат чёткой координации работы, проведённой по поручению Президента России Владимира Путина под руководством Администрации Президента РФ во главе с Антоном Вайно, усилий Председателя СПЧ Михаила Федотова, Главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, МИД РФ, уполномоченных по правам ребёнка в РФ и ЧР - Анны Кузнецовой и Хамзата Хирахматова. Всем огромная благодарность! Я только что по видеосвязи поговорил с детьми. Они с нетерпением ждут встречи с родными. Счастливого пути! Да наставит Всевышний Аллах заблудших на путь истины! #Кадыров #Путин #Россия #Чечня #Iraq #Baghdad #Children

