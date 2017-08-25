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Схема движения транспорта изменится в выходные на нескольких улицах в центре Москвы

Общество
25 августа, 18:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, августа. /ТАСС

Несколько улиц и набережных будут перекрыты для движения автомобилей с 26 по 28 августа для укладки асфальта, завершающего этапа работ по программе "Моя улица"

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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Схема движения транспорта изменится в ближайшие выходные в центре Москвы из-за проведения работ по благоустройству на некоторых улицах. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба столичного департамента капитального ремонта.

Так, речь идет о Москворецкой улице, Варварке, Трубной и Большой Лубянке, а также Москворецкой и Кремлевской набережных, площадях Воровского и Варварские Ворота, а также в Лубянском и Китайгородском проездах, от площади Варварские Ворота до Москворецкой набережной, и Большом Москворецком мосту.

"Эти улицы будут перекрыты для движения автомобилей с 00:00 мск 26 августа до 06:00 мск 28 августа для укладки асфальта - завершающего этапа работ по программе "Моя улица",- уточнили в пресс-службе, добавив, что временные перекрытия движения приходится вводить из-за сложности укладки и выравнивания нового дорожного покрытия.

"Раньше всех ограничения снимут в Китайгородском проезде и на Москворецкой набережной, на участке от Китайгородского проезда до Котельнической набережной. Эти улицы будут открыты для автотранспорта уже с 09:00 мск 27 августа", - отметили в пресс-службе.

В большинстве случаев в ходе реконструкции удавалось избежать перекрытия движения, лишь частично ограничивая улицы для проезда. Однако некоторые этапы капитального ремонта дорожного полотна предусматривают необходимость полного перекрытия дорог для автомобилистов из-за сложности объекта.

"На перекрытых улицах проезд останется доступным для местных жителей и спецтехники, а автомобилистам рекомендуют планировать поездки и выстраивать маршруты с учетом изменений в схемах движения транспорта", - пояснили в департаменте.

Где еще изменится схема движения

Для подъезда строительной техники и доставки стройматериалов перекроют также Рыбный переулок, Славянскую площадь (сохранится проезд для общественного транспорта), Солянский тупик, улицу Солянку (сохранится проезд для общественного транспорта), Певческий переулок, улицу Кузнецкий Мост, Рождественку, Варсонофьевский переулок, Большой Кисельный переулок (от Большой Лубянки до Малого Кисельного переулка), Москворецкую улицу, Большой Москворецкий мост, от Садовнической набережной до Москворецкой улицы.

Кроме того, двустороннее движение для объезда Трубной улицы будет введено в Малом и Большом Сухаревском переулках, Последнем, Большом Головином, Пушкаревом, Малом и Большом Сергиевском, Колокольниковом и Печатниковом переулках.

Работы по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия на ряде центральных улиц города планируется завершить к началу сентября.

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