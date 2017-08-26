Королева Норвегии отправилась на лесную прогулку вместе с мигрантами

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ОСЛО, 26 августа. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Супруга короля Норвегии Харальда V - Ее Величество королева Соня - подала своим подданным пример толерантности и уважения к людям других взглядов и цветов кожи, отправившись на лесную прогулку вместе с группой недавно иммигрировавших женщин. 24 августа королева прошла несколько километров по лесу в окрестностях города Драммен в сопровождении десятка спутниц родом из стран Азии, Африки и Ближнего Востока.
Королева Соня, как и многие ее соотечественники, является большой поклонницей горных и лесных походов и до сих пор не бросила своего увлечения, несмотря на почтенный возраст. Она является почетным членом Норвежской ассоциации пешего туризма. В качестве подарка на 80-летие ассоциация преподнесла королеве ростовой бронзовый памятник, изображающий Ее Величество отдыхающей на камне в походной одежде и с рюкзаком у ног.
Организация "мультикультурных походов" - начавшийся в 2013 году проект ассоциации, который королева горячо поддерживает. Длинные, многочасовые или многодневные, прогулки по живописным природным маршрутам родной страны - популярная в Норвегии традиция, с которой мигрантам предлагают познакомиться. Особый упор норвежские власти делают на то, чтобы попытаться через это или другие хобби интегрировать в общество женщин из мусульманских стран, многие из которых большую часть времени проводят дома. За четыре года участие в "мультикультурных походах" приняли сотни мигрантов.
Число неэтнических норвежцев, проживающих на территории страны, растет год от года. По последним данным, иммигрантами в первом и втором поколениях являются 17% жителей страны (почти 900 тыс. человек). В Осло этот показатель превышает 30%.