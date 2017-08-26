В Болгарии реконструировали оборону Шипки в память о событиях 140-летней давности

ШИПКА /Болгария/, 26 августа. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Болгарские реконструкторы воссоздали знаменитое сражение Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. - оборону Шипкинского перевала. Как передает корреспондент ТАСС, около 250 участников военно-патриотических клубов страны, переодевшись в форму русских воинов, болгарских ополченцев и турецких войск, продемонстрировали в субботу ключевые моменты битвы, определившей исход войны за освобождение Болгарии.

Они показали, насколько трудно было солдатам и ополченцам защищать вершину против непрерывных атак противника, которому любой ценой надо было преодолеть перевал, как много воинов сложило голову за свободу Болгарии.

Реконструкция стала кульминацией празднования 140-летия Шипкинской эпопеи. В субботу тысячи людей во главе с президентом Руменом Радевым пешком поднялись на вершину Шипки в горах Стара Планина, чтобы принести дань уважения болгарским ополченцам и русским воинам, погибшим за свободу Болгарии.

Великотырновский митрополит Григорий отслужил заупокойную молитву в память о всех погибших за освобождение Болгарии.

Шипка - символ удачи Болгарии

"140 лет назад на этом месте решался исход Русско- турецкой войны и судьба Болгарии, - сказал Радев на официальной церемонии возложения венков у подножия памятника Свободы. - Именно с тех времен каждый год на протяжении поколений тысячи болгар поднимаются на вершину, чтобы поклониться тем, кому мы обязаны своей свободой, поклониться храбрецам, которые своим анонимным подвигом отстояли перевал Шипка, ворота, через которые вошла болгарская свобода".

"Поднимаясь сегодня на Шипку, я думал, как, с военной точки зрения, было тяжело организовать доставку всего необходимого русским воинам и болгарским ополченцам, чтобы они могли вести боевые действия. Как тяжело было защищать эту вершину! Шипка - это символ удачи для всех болгар. Нам повезло, что у нас есть вершина, который мы можем гордиться", - отметил президент, отвечая на вопрос корр. ТАСС.

"Шипка - это символ нашего освобождения, символ единства, символ почета и уважения воинам, которые погибли за освобождение Болгарии. На этом перевале русская армия и наши ополченцы смогли победили войска Османской империи и их успех стал решающим для победы", - сказал в беседе с корр. ТАСС председатель Народного собрания республики Димитр Главчев.

Спикер парламента выразил уверенность, что победа, которую вместе отмечают Россия и Болгария, по-прежнему будет залогом хороших двухсторонних отношений между государствами. "У болгаро-российских отношений давняя история, не все было в них гладко, но отношения между нашими странами остаются хорошими, они базируются на надежных основах, на общей истории. Шипка будет способствовать их укреплению и развитию", - сказал Главчев.

В официальной церемонии принял участие посол России в Болгарии Анатолий Макаров и другие российские дипломаты, видные болгарские политики и общественные деятели, тысячи болгар.

В субботу вечером на центральной площади Габрова зачитают имена погибших за освобождение Болгарии. Потом состоится праздничный фейерверк.

Легендарное сражение

Оборона Шипки русско-болгарским отрядом генерала Николая Столетова - одно из самых героических сражений Русско-турецкой войны. Бои между защитниками перевала и турецкой армией шли с 21 по 26 августа 1877 года (по новому стилю). В отряде генерала Столетова было 6 тыс. русских солдат и 7,5 тыс. болгарских ополченцев, им противостояли войска Сулеймана-паши общей численностью в 37 тыс. человек с учетом подразделений, которые находились в резерве. Но защитники Шипки отбили все атаки турецкой армии и удержали стратегически важное укрепление, в боях погибло около 11 тыс. человек.

В память о героях Шипки 26 августа 1934 года на перевале открыли памятник Свободы. Высота монумента, внутри которого разместилась музейная экспозиция, составила 31,5 метра. Над центральным входом в музей установлен бронзовый лев - символ болгарской государственности.