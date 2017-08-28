Египет передал Китаю ценные монеты времен династии Цин

Кендрик Ламар завоевал премию MTV Video Music Awards в шести номинацияхКультура 28 августа, 7:29
Эксперт: формат БРИКС позволит Китаю и Индии стать среднезажиточными государствамиЭкономика и бизнес 28 августа, 6:40
Представители властей Сирии и оппозиции провели еще один телемостМеждународная панорама 28 августа, 6:21
Опрос: уровень поддержки президента Южной Кореи вырос до 73,9%Международная панорама 28 августа, 6:15
Дождь и до 16 градусов тепла ожидаются в московском регионеМосква 28 августа, 6:08
NYT: главой Uber станет руководитель Expedia Дара ХосровшахиЭкономика и бизнес 28 августа, 5:58
"Известия": в кабмин направлен законопроект, разрешающий рубку горелого леса на БайкалеОбщество 28 августа, 5:42
Российский теннисист Южный покинул топ-100 рейтинга ATPСпорт 28 августа, 5:12
"Известия": РФ поднимет на Генассамблее ООН вопрос о поведении в киберпространствеПолитика 28 августа, 4:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 28 августа. /ТАСС/. Египетские власти передали правительству КНР денежные знаки и ценные бумаги, выпущенные в Китае при последней династии Цин (1644-1911 гг.). Об этом в понедельник сообщило агентство "Синьхуа".
Церемония отправки ценного груза на родину состоялась в Национальном музее Каира: несколько экземпляров, представляющих большую историческую ценность, ранее изъяли у контрабандистов, попытавшихся пересечь границу Египта со старинными артефактами. Помимо этого у злоумышленников на руках оказались банкноты достоинством по 20 юаней, выпущенные в начале прошлого столетия в странах Центральной Азии. Одна из них датируется 1900 годом.
"Факт передачи ценностей - важный жест, способствующий укреплению двусторонних отношений, который позволит путем объединенных усилий обеспечить сохранность наследия старины", - заявил, выступая перед журналистами, посол КНР в Египте Сун Айго.