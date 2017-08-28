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Египет передал Китаю ценные монеты времен династии Цин

Общество
28 августа, 7:22 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 28, августа. /ТАСС

Банкнота достоинством в 20 юаней, которая датируется 1900 годом, была изъята у контрабандистов, пытавшихся пересечь границу Египта

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ПЕКИН, 28 августа. /ТАСС/. Египетские власти передали правительству КНР денежные знаки и ценные бумаги, выпущенные в Китае при последней династии Цин (1644-1911 гг.). Об этом в понедельник сообщило агентство "Синьхуа".

Церемония отправки ценного груза на родину состоялась в Национальном музее Каира: несколько экземпляров, представляющих большую историческую ценность, ранее изъяли у контрабандистов, попытавшихся пересечь границу Египта со старинными артефактами. Помимо этого у злоумышленников на руках оказались банкноты достоинством по 20 юаней, выпущенные в начале прошлого столетия в странах Центральной Азии. Одна из них датируется 1900 годом.

"Факт передачи ценностей - важный жест, способствующий укреплению двусторонних отношений, который позволит путем объединенных усилий обеспечить сохранность наследия старины", - заявил, выступая перед журналистами, посол КНР в Египте Сун Айго.

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