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В Якутии с 2018 г. гарантированная часть зарплаты бюджетников увеличится до 60%

Общество
28 августа, 10:51 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

Прежде обязательная к выплате часть зарплаты работников бюджетной сферы в регионе колебалась от 10% до 40%

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ЯКУТСК, 28 августа. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Правительство Якутии увеличило гарантированную (обязательную к выплате) часть зарплаты работников бюджетной сферы до 60%, сообщил журналистам министр труда и социального развития региона Александр Михеев. Изменения вступят в силу с 1 января 2018 года.

"Принято постановление правительства Якутии, которое касается структурных изменений в фонде оплаты труда работников бюджетной сферы. Так, основная гарантированная часть зарплаты составит не менее 60%, стимулирующая и компенсационная - 40%", - сказал Михеев.

До этого гарантированная часть зарплаты бюджетников в регионе колебалась от 10% до 40%. "Принятое постановление устанавливает гарантированную часть зарплаты на уровне 60% для всех бюджетников", - пояснил министр.

Как пояснили ТАСС в Минтруда республики, эти изменения вступят в силу с 1 января 2018 года. "До этого момента все министерства и их структурные подразделения будут приводить в соответствие свои положения о заработной плате", - отметили в министерстве.

В Якутии в бюджетной сфере трудятся более 100 тыс. человек, это более 17% всего трудоспособного населения республики (571 тыс. человек). Сейчас средняя заработная плата в республике составляет 54 тыс. рублей по всем отраслям экономики, в бюджетной сфере средняя зарплата составляет около 40 тыс. рублей.

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