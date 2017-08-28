Более 60 пар поженятся в исторических местах Москвы в дни празднования 870-летия столицы

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Более 60 свадебных церемоний состоятся в усадьбах, дворцах и музеях Москвы 8 и 9 сентября, в дни празднования 870-летия столицы. Об этом в понедельник сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Желание пожениться вне стен загса, особенно в День города [9 сентября], вполне естественно. Москва украшена цветами, и настроение праздника повсюду. К тому же на площадках для выездной регистрации всегда создают необычный антураж для церемоний. Например, в Московском зоопарке можно обменяться кольцами под цветочной аркой, а в музее- заповеднике "Коломенское" церемонии регистрации брака могут проходить в специально установленном свадебном шатре", - приводятся в сообщении слова начальника Управления ЗАГС Москвы Ирины Муравьевой.

Церемонии бракосочетания пройдут в музеях-заповедниках "Царицыно" и "Коломенское", в Картинной галерее Ильи Глазунова. Кроме того, молодожены зарегистрируют браки в Петровском путевом дворце и особняке Петра Смирнова на Тверском бульваре. Выездные регистрации также пройдут в усадьбах Кусково и Люблино, на территории гостиничного комплекса "Даниловский".

Всего 8 и 9 сентября в исторических местах и на других выездных площадках Москвы поженятся 62 пары, а до конца сентября - 300 пар. Перечень таких площадок утвержден правительством столицы, в него входят 11 объектов.