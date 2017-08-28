Пенсионеров из деревень Карелии научат плетению из бересты и работе за компьютером

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ПЕТРОЗАВОДСК, 28 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Карельская общественная организация "Живая деревня" за счет президентского гранта в 1,1 млн рублей реализует проект "Век живи - век учись и помогай другим!" по обучению сельских пенсионеров республики полезным навыкам. Об этом в понедельник сообщил ТАСС ее председатель Алексей Андрейко.
По его словам, проект будет реализовываться с октября в деревнях Видлица, Коткозеро, Мегрега, поселках Пряжя и Мелиоративный. Будут созданы центры образования для сельских жителей старшего возраста. Исходя из потребностей местных жителей будут разработаны образовательные курсы и организованы секции.
"Как показывает практика, востребованы курсы по ликвидации компьютерной неграмотности и работе в интернете, плетению из бересты, карельского языка, ремонту одежды, спортивные секции. Образование - главная часть нашего проекта", - сказал Алексей Андрейко.
По его словам, на компьютерных курсах пенсионеров научат делать покупки и оплачивать коммунальные услуги в интернете, пользоваться электронной почтой. Всего в рамках проекта будет организовано порядка 35 курсов, кружков и секций. Кроме этого, сельские жители получат возможность виртуально посетить театры и музеи столицы Карелии, духовные святыни республики.
"Самостоятельно они сделать этого не могут, так как в деревнях жизнь сложная в материальном плане, а проект предоставит им такие возможности", - отметил руководитель организации. Пенсионеров также приобщат к участию в концертных программах, праздниках, субботниках. Будет организована межрайонная краеведческая конференция о детях войны, конкурс творческих коллективов, физкультурный праздник, уточнил он.
"Главная цель проекта "Век живи - век учись и помогай другим!" - дать пожилым людям возможность получить полезные навыки, включить в жизнь деревни, улучшить качество их жизни", - сказал Андрейко.