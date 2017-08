Британский стандарт образования: Институт дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса

Появление Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса (Institute of Chartered Accountants in England and Wales, ICAEW) связано с развитием профессии бухгалтера в Великобритании в годы промышленной революции. В конце ХIХ века начали формироваться региональные сообщества, призванные повысить статус бухгалтеров, создать нормы профессиональной этики, а также контролировать деятельность работников и подготовку новых специалистов.

Первоначально сообщества находились в нескольких городах, но в конце концов слились, чтобы сформировать один национальный орган — Институт дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса, который был основан королевой Викторией 11 мая 1880 года.

Члены ICAEW получили новые права и привилегии, но вместе с ними этические и профессиональные стандарты, регулирующие их поведение. В частности, были установлены стандарты образования, требующие от новых членов определенного уровня квалификации и опыта. Институт также получил полномочия принимать меры дисциплинарного характера в отношении тех, кто был признан виновным в профессиональном проступке, вплоть до исключения из профессии.

Сегодня профессиональная членская организация занимается разработкой стандартов в области бухгалтерского учета, аудита и новых учебных программ.

Выпускникам ICAEW присваивается международная квалификация АСА — "присяжный бухгалтер", которая приравнивается к магистерскому диплому. Ее наличие является обязательным при устройстве на работу, например, в аудиторские компании "большой четверки" PricewaterhouseCoopers, Deloitte, KPMG, Ernst&Young.

Одним из требований, предъявляемых к студентам, является наличие опыта практической работы в течение 450 рабочих дней или трех лет в финансовой сфере, в уже зарегистрированной ICAEW компании. Институт сотрудничает более чем с 3,6 тыс. работодателей по всему миру Анна Борн Менеджер по международным отношениям ICAEW

"Наличие квалификации присяжного бухгалтера говорит потенциальному работодателю, что кандидат имеет опыт работы и знает, как применять полученные знания по управлению бизнесом и анализу финансов на практике, в отличие от студентов, имеющих только диплом финансового университета", — поясняет Анна Борн.

Здание Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса © Кристина Сулима/ТАСС

Пройти обучение по квалификации АСА можно как дистанционно, при помощи интерактивных вебинаров и лекций, так и очно. Финальные экзамены сдаются в экзаменационных центрах ICAEW по всему миру. В Москве их три, еще один — в Санкт-Петербурге. "Мы рады, что в России есть возможность получить данную квалификацию, поскольку успешное, а значит и грамотное ведение бизнеса невозможно без квалифицированной финансовой аналитики, проведения оценки и составления отчетности", — считает Анна Борн.

11 экзаменов за ограниченное время

Сегодня в России работает около 100 человек, получивших в ICAEW квалификацию присяжного бухгалтера. Среди них Кирилл Карпов, который после окончания МГУ захотел профессионально развиваться в финансах, чтобы иметь возможность претендовать на международные вакансии.

Чтобы получить квалификацию, мне нужно было сдать 11 экзаменов — финансовые дисциплины и основы английского права. К одним мы готовились очно, к другим — дома самостоятельно Кирилл Карпов Студент из России

По его словам, основные экзамены проходили в экзаменационных центрах — больших конференц-залах гостиниц — в течение 3–4 часов без перерыва в письменном виде. "Все экзамены проводились в один и тот же день по всему миру. Строго контролировалось, чтобы не было списываний, плюс сама структура экзамена предполагает, что сдающий очень ограничен во времени. На каждый вопрос рассчитывается конкретное количество минут, которое ты можешь на него потратить, и в целом весь процесс очень интенсивный", — поясняет Кирилл.

Получив квалификацию, выпускник ICAEW сумел устроиться на выгодную позицию в российское представительство крупной швейцарской агрокомпании "Syngenta".

