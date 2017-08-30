Британский стандарт образования: Имперский колледж Лондона

Один из сильнейших вузов Великобритании — Имперский колледж Лондона — основан в 1907 году. Это учебное заведение входит в так называемый золотой треугольник, представляющий собой группу самых элитных британских университетов, включая Оксфорд и Кембридж.

Сегодня в колледже учится свыше 16 тыс. студентов из 125 стран мира и работает более 8 тыс. сотрудников. Вуз, основными направлениями которого являются наука, инженерия, медицина и бизнес, занимает 8-е строчки в мировых рейтингах QS и Times Higher Education.

Среди выпускников колледжа — рок-музыкант, гитарист Queen Брайан Мэй; писатель, автор фантастических романов "Человек-невидимка" и "Война миров" Герберт Уэллс; первый канадский астронавт Марко Гано; бывший премьер-министр Индии Раджив Ганди. Также из стен Имперского колледжа вышло множество ученых, внесших весомый вклад в науку. Так, диплом Имперского колледжа получил бактериолог Александр Флеминг, впервые выделивший пенициллин и получивший первый в истории антибиотик; зоолог, популяризатор науки и защитник эволюционной теории Дарвина Томас Гексли; изобретатель первой электронной лампы, названной диодом, Джон Амброз Флеминг. На данный момент в число почетных членов колледжа входит 14 нобелевских лауреатов.

Научные проекты в партнерстве с Россией

Имперский колледж — главный британский партнер России в области исследований. Британские коллеги за последние пять лет опубликовали более 1,6 тыс. работ в сотрудничестве с российскими учеными, в том числе членами Российской академии наук, сотрудниками Института теоретической и экспериментальной физики им. А.И. Алиханова, МГУ им. М.В. Ломоносова, Курчатовского института, Института физики высоких энергий и других.

Развернуть Один из корпусов Имперского колледжа Лондона © Кристина Сулима/ТАСС Один из корпусов Имперского колледжа Лондона © Кристина Сулима/ТАСС

К примеру, профессор Санджив Гупта проводит исследования для Европейского космического агентства и нашей госкорпорации "Роскосмос" в рамках совместной работы над программой "ЭкзоМарс", старт которой запланирован на 2020 год. Ее главной целью является поиск доказательств существования жизни на Марсе.

Также вузовские инженеры-химики вместе с Фондом развития инновационного центра "Сколково" и Институтом катализа им. Г.К. Борескова работают над повышением производительности и экологической безопасностью процесса нефтепереработки. Ученые рассчитывают, что их исследования позволят увеличить энергоэффективность на 15%.

Исследования в области лечения ВИЧ и хранения данных

Кроме тесных научных связей с российскими коллегами, в самом вузе преподают и проводят исследования порядка 30 ученых из России. Так, молекулярный вирусолог Петр Черепанов сделал открытие, которое стало еще одним шагом на пути к победе над ВИЧ. Ученый успешно вырастил кристалл, который помог изучить структуру ключевого элемента интегразы — фермента ВИЧ, ускоряющего проникновение вируса в хромосому клетки-хозяина. Когда вирус поражает человека, он использует интегразу, чтобы вставлять свою генетическую информацию в ДНК клетки-носителя, что необходимо для размножения вируса. Открытие Черепанова поможет ускорить разработку более эффективных средств лечения.

Развернуть Сергей Казарян со студентами колледжа © Личный архив Сергея Казаряна Сергей Казарян со студентами колледжа © Личный архив Сергея Казаряна

Другой наш бывший соотечественник — инженер-химик Сергей Казарян — занимается изучением вибрационной спектроскопии (раздел физики, изучающий взаимодействие инфракрасного излучения с веществами — прим. ТАСС) и молекулярных взаимодействий. В коллаборации с учеными Казанского федерального университета Казарян сумел разработать новую технологию высокой плотности хранения цифровой информации, которая позволяет хранить в миллион раз больше данных, чем на обычном DVD.

Интерактивное обучение и уважение к студентам

Помимо исследовательской работы Сергей Казарян читает лекции по химическому машиностроению, курирует аспирантов, пишет научные статьи и выполняет административные обязанности.

Развернуть Центр научных исследований в Имперском колледже Лондона © Кристина Сулима/ТАСС Центр научных исследований в Имперском колледже Лондона © Кристина Сулима/ТАСС

"Если сравнивать системы высшего образования Англии и России, то, исходя из своего опыта, я могу сказать, что британские вузы используют больше форм обучения. Так, помимо привычных лекций студенты занимаются в составе небольших групп, обязательно проходят лабораторную практику, пишут различные отчеты и эссе — как в команде, так и индивидуально", — отмечает ученый.

По его словам, в таких работах никогда не бывает плагиата, так как они тщательно проверяются преподавателями.

Комментарий эксперта Работы студентов проходят через скан, который определяет, существует ли этот материал где-то в интернете. В ряде университетов разрешается до 10% цитирования, в противном случае снижается оценка. Если доля цитирования выше установленного вузом порога, например более 30%, работа не принимается. Такой подход является весьма удобным как с точки зрения управления временем преподавателей, так и с точки зрения объективного подхода к результатам (сохраняется архив работ и оценок, к которому можно обратиться в дальнейшем). Это также позволяет отслеживать результаты каждого преподавателя, что важно для продления сотрудничества с ним. Зоя Зайцева, региональный директор QS по Восточной Европе и Центральной Азии

Важная особенность образования в Англии заключается также в том, что профессора во время занятий пытаются максимально вовлечь учащихся в процесс обучения, приветствуют вопросы во время лекций, и в целом обучение довольно интерактивное. Профессора, которые обычно являются лидерами в своих областях науки, относятся к ученикам очень дружелюбно и с большим уважением, отвечают на все их вопросы и делают занятия интересными Сергей Казарян инженер-химик

Ученый добавляет, что студенты, в свою очередь, позитивно относятся к учебе и легко откликаются на просьбу написать большую и сложную работу. "Обычно тут никто не делает просто какие-то "отписки", потому что все понимают, что только тяжелый труд и знания приведут к хорошим оценкам, а впоследствии — к достойной и высокооплачиваемой должности", — рассказывает Казарян.

В целом, по его мнению, обучение в Великобритании более демократичное. Профессора стараются создать благоприятную учебную среду для своих студентов. "Отчасти это связано с тем, что качество преподавания оценивается в том числе и на основе отзывов студентов. Если оно не очень хорошее и профессор получает в свой адрес много негативных отзывов, это может повлиять на его продвижение по карьерной лестнице", — поясняет Казарян.

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