МВД сообщило, что состояние 7% школьных автобусов не соответствует ПДД

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ГОРКИ, 28 августа. /ТАСС/. Состояние более 7% школьных автобусов не соответствует правилам дорожного движения.
"Проверено техническое состояние школьных автобусов, более 7% из них не соответствуют требованиям правил дорожного движения", - заявил глава МВД России Владимир Колокольцев на совещании о подготовке к началу учебного года, которое проводит премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
По словам министра, также в школах и детсадах было выявлено более 48 тыс. недостатков, связанных с защитой от криминала, устранен лишь каждый шестой недостаток. По данным МВД, в 4 тыс. школ продолжаются ремонтные работы, и есть основания полагать, что не везде они завершатся к 1 сентября.
Колокольцев проинформировал, что всего безопасность 1 сентября в стране будут обеспечивать около 160 тыс. сотрудников полиции, Росгвардии, частной охраны и общественных формирований правоохранительной направленности. Он выразил уверенность, что безопасность удастся обеспечить в полном объеме.
Министр добавил, что на период торжественных мероприятий в школах маршруты патрульно-постовых служб будут максимально приближены к этим учреждениям. Накануне Дня знаний все школы обследуют с использованием технических средств и служебных собак. При необходимости сотрудники полиции обеспечат круглосуточную охрану образовательных учреждений.
Колокольцев сообщил, что для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма во всех регионах страны стартовала ежегодная операция "Внимание - дети!" Кроме того, МВД занимается сопровождением организованных групп детей, которые возвращаются домой с отдыха. Также сотрудники ГИБДД осмотрели все подъездные пути и пешеходные переходы, расположенные у школ. "Каждый третий пешеходный переход имеет эксплуатационные нарушения", - констатировал он.