Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.08:
$ 58.55
€ 69.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Названы победители конкурса эскизов марок и открыток, посвященных фестивалю молодежи

Общество
28 августа, 14:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, августа. /ТАСС

Лучший эскиз почтовой марки создал художник Иван Ульяновский

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Жюри определило победителей конкурса эскизов марок, открыток и конвертов, посвященных Всемирному фестивалю молодежи и студентов (ВФМС), который пройдет в России в октябре. Об этом говорится в сообщении пресс-службы движения, поступившем в ТАСС в понедельник.

"Определены победители Всероссийского конкурса рисунка для государственных знаков почтовой оплаты, посвященных XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Работы победителей лягут в основу дизайна государственных знаков почтовой оплаты, почтовые марки, конверты и карточки будут использоваться для оплаты пересылки письменной корреспонденции по России и всему миру", - отмечается в сообщении.

В состав жюри вошли руководитель Федерального агентства связи Владимир Шелихов, генеральный директор АО "Марка" Артем Адибеков, первый секретарь "Союз художников России" Николай Боровской, руководитель дирекции по подготовке и проведению Всемирного фестиваля молодежи и студентов Ксения Разуваева.

Лучший эскиз почтовой марки создал художник Иван Ульяновский из Москвы. Его работа представляет из себя круг, по периметру которого нанесено название фестиваля на русском и английском языках. В центре эскиза почтовой марки находится символ фестиваля - ромашка и голубь мира. Работа Екатерины Фещенко из Петропавловска-Камчатского под названием "Селфи" победила в номинации "Художественный маркированный конверт", на эскизе изображено совместное "селфи" четырех участников фестиваля во время церемонии открытия.

Выпускница СПбГУ Юлия Трушина представила лучший образец конверта, посвященного фестивалю. На ее работе изображено сердце, по контуру которого нарисованы известные архитектурные сооружения со всего мира, в частности храм Василия Блаженного, Биг-Бен, Эйфелева башня и Статуя Свободы. В центре сердца расположен символ фестиваля - ромашка и голубь мира.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе 10 тыс. иностранцев. Заявки на участие в фестивале поступили из почти 190 стран мира.

Ранее ВФМС проходил в Москве дважды: в 1957 и 1985 годах. VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 1957 году стал крупнейшим за всю историю движения, в нем приняли участие свыше 34 тыс. молодых людей из более чем 100 стран мира.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Без барьеров: как в московском метро готовят собак-поводырей
Стихия знаниям не помеха: регионы начнут учебный год вовремя, несмотря на пожары и паводок
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
Мирей Матье
20
Мирей Матье открыла юбилейный фестиваль "Спасская башня"
8
Школу на тысячу мест откроют в октябре в ЮЗАО Москвы на месте снесенных пятиэтажек
4
ОНФ нашел в Петербурге сад, "озелененный" ветками на скотче
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия может стать первой страной, где появится сверхскоростной поезд Hyperloop
2
Посол США заявил, что Россия нарушает ДРСМД
3
Объединение ВВС и ПВО на юге РФ приведено в полную боевую готовность
4
Порошенко является владельцем 76 компаний на Украине
5
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
6
В МВД рассказали, для чего нужно менять правила кругового движения
7
Под Волгоградом испытали комплекс радиоэлектронной борьбы "Красуха-4"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама