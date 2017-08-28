Названы победители конкурса эскизов марок и открыток, посвященных фестивалю молодежи

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Жюри определило победителей конкурса эскизов марок, открыток и конвертов, посвященных Всемирному фестивалю молодежи и студентов (ВФМС), который пройдет в России в октябре. Об этом говорится в сообщении пресс-службы движения, поступившем в ТАСС в понедельник.

"Определены победители Всероссийского конкурса рисунка для государственных знаков почтовой оплаты, посвященных XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Работы победителей лягут в основу дизайна государственных знаков почтовой оплаты, почтовые марки, конверты и карточки будут использоваться для оплаты пересылки письменной корреспонденции по России и всему миру", - отмечается в сообщении.

В состав жюри вошли руководитель Федерального агентства связи Владимир Шелихов, генеральный директор АО "Марка" Артем Адибеков, первый секретарь "Союз художников России" Николай Боровской, руководитель дирекции по подготовке и проведению Всемирного фестиваля молодежи и студентов Ксения Разуваева.

Лучший эскиз почтовой марки создал художник Иван Ульяновский из Москвы. Его работа представляет из себя круг, по периметру которого нанесено название фестиваля на русском и английском языках. В центре эскиза почтовой марки находится символ фестиваля - ромашка и голубь мира. Работа Екатерины Фещенко из Петропавловска-Камчатского под названием "Селфи" победила в номинации "Художественный маркированный конверт", на эскизе изображено совместное "селфи" четырех участников фестиваля во время церемонии открытия.

Выпускница СПбГУ Юлия Трушина представила лучший образец конверта, посвященного фестивалю. На ее работе изображено сердце, по контуру которого нарисованы известные архитектурные сооружения со всего мира, в частности храм Василия Блаженного, Биг-Бен, Эйфелева башня и Статуя Свободы. В центре сердца расположен символ фестиваля - ромашка и голубь мира.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе 10 тыс. иностранцев. Заявки на участие в фестивале поступили из почти 190 стран мира.

Ранее ВФМС проходил в Москве дважды: в 1957 и 1985 годах. VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 1957 году стал крупнейшим за всю историю движения, в нем приняли участие свыше 34 тыс. молодых людей из более чем 100 стран мира.