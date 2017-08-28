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Мосэнергосбыт отключит электричество в 132 котельных Подмосковья с 28 августа из-за долгов

Общество
28 августа, 18:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, августа. /ТАСС

Подача энергии будет прекращена в городских округах Подольск, Домодедово, Чехов, Солнечногорск и Электросталь

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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Мосэнергосбыт опубликовал график отключения электричества в 132 котельных Московской области с 28 августа из-за накопленной задолженности. Об этом сообщили в компании в понедельник.

"В период с 28 августа по 1 сентября 2017 года из-за долгов за потребленную электроэнергию со стороны ресурсоснабжающих организаций будет ограничено энергоснабжение 132 котельных в Московской области", - сообщили в Мосэнергосбыте.

Компания намерена прекратить подачу электричества в этот период в городских округах Подольск, Домодедово, Чехов, Солнечногорск и Электросталь. Также компания отключит от энергии городские округа Красноармейск и Лосино- Петровский, Орехово-Зуевский, Шатурский, Люберецкий и Раменский районы. Также в списке значатся Ногинский, Павлово-Посадский, Пушкинский, Серебряно-Прудский и Озерский районы. Помимо этого, отключения затронут котельные в Зарайском, Воскресенском, Талдомском, Сергиево- Посадском, Щелковском и Одинцовском районах.

Всего под отключение котельных попадут 22 муниципалитета из 62 существующих в Подмосковье. В 110 предприятиях электричество появится только после полного погашения долга, сообщается в документе. Только в 22 котельных города Одинцово Мособлэнерго вернет энергию спустя 6 часов.

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