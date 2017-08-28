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В Республике Алтай прошли соревнования по пожарному биатлону

Общество
28 августа, 18:00 UTC+3 ТАСС

Всего в состязании участвовали 13 команд региона

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 28 августа. Пожарные Республики Алтай провели соревнования по боевому развертыванию и пожарному биатлону, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"В соревнованиях приняли участие 13 команд региона. Пожарные состязались в ловкости, быстроте работы с пожарной техникой и оборудованием. В качестве одного из видов соревнований был использован спортивный элемент, заимствованный из такого популярного вида спорта как биатлон", - сказали в пресс-службе.

Огнеборцы на скорость прокладывали рукавную линию от автоцистерны и на меткость сбивали мишени струей воды. Также они тушили горючую жидкость пеной и маневрировали на пожарных автомобилях. В биатлоне победу одержала команда пожарно-спасательной части №31 села Соузга. В боевом развертывании лучшими стала сборная пожарно-спасательной части №2 Горно-Алтайска.

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