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Россия и США намерены развивать сотрудничество в архивной сфере

Общество
28 августа, 19:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, августа. /ТАСС

По данным МИД РФ, такое сотрудничество будет включать в себя проекты по оцифровке и введению в научный оборот хранящихся в США документов по истории Русской Америки и двусторонних отношений

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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Развитие сотрудничества в архивной сфере может стать приоритетным направлением российско-американских гуманитарных связей. Об этом говорится в сообщении МИД России по итогам состоявшегося в понедельник рабочего заседания координационного экспертного совета межведомственной рабочей группы (МРГ) по вопросам сохранения российского исторического и культурного наследия в США.

"В качестве приоритетного нового трека российско-американских гуманитарных связей обозначено развитие сотрудничества в архивной сфере, включая проекты по оцифровке и введению в научный оборот хранящихся в США ценных документов по истории Русской Америки и двусторонних отношений, - отметили в дипведомстве. - Также предполагается продолжить ранее начатые переговоры с автокефальной Православной церковью в Америке относительно сбережения созданных россиянами православных святынь на Аляске и в других штатах США".

Участники заседания обсудили итоги профильных мероприятий, проведенных в России и США под эгидой рабочей группы в соответствии с ее решениями от 25 мая. В их числе: успешный запуск российского сегмента общественно-политического и делового форума "Диалог Форт-Росс" в Пскове и Изборске, празднование 80-летия легендарных трансполярных перелетов из СССР в США экипажей Валерия Чкалова и Михаила Громова, научно-исследовательские экспедиции по линии рязанского филиала Русского географического общества на Гавайские острова и в труднодоступные районы Аляски, совмещенное празднование 880-летия города Тотьмы Вологодской области и 205-летия крепости Форт-Росс.

"Была дана высокая оценка научным и публицистическим материалам, размещенным членами МРГ и привлеченными экспертами в СМИ, в том числе в специализированных изданиях и интернете, - подчеркнули в министерстве. - Детально рассмотрены вопросы подготовки предстоящих крупных тематических мероприятий. В первую очередь речь идет об американском раунде форума "Диалог Форт-Росс" в Сан-Франциско в октябре. Важным событием в рамках двусторонних общественных связей должно также стать проведение при участии МИД России первой полноформатной конференции проживающих в США соотечественников на Гавайских островах, приуроченной к 200-летию основания русскими мореплавателями Елизаветинского форта на острове Кауаи".

На заседании, в котором приняли участие руководители ряда американских общественных организаций и ассоциаций соотечественников, активно занимающихся развитием двусторонних связей в сфере образования и культуры, была также заслушана информация представителя правительства Алтайского края о проектах, направленных на сохранение памяти о выдающихся россиянах - уроженцах этого региона, жизнь которых оказалась связанной с Северной Америкой.

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