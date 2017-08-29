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Кадровый резерв для ДФО предложили создать из активных участников Молодежного дня ВЭФ

Общество
29 августа, 11:35 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 29, августа. /ТАСС

Руководство ДВФУ пообещало оказывать поддержку активным студентам, "которые проявят себя на Молодежной площадке"

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ВЛАДИВОСТОК, 29 августа. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) предлагает создать кадровый резерв для реализуемых на Дальнем Востоке программ из наиболее активных участников Молодежного дня Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщил во вторник ТАСС и. о. ректора университета Никита Анисимов.

"Должен сказать, что предложено создать кадровый резерв Минвостокразвития на основе лучших ребят, которые проявят себя на Молодежной площадке. А мы (ДВФУ) со своей стороны будем поддерживать этих ребят, поскольку они должны будут получать профильное образование, погружаться в профильно-экспертную деятельность при реализации своих проектов развития Дальнего Востока", - отметил руководитель ДВФУ.

Молодежный день впервые включен в программу ВЭФ. Его участниками станут около 400 школьников, студентов, молодых предпринимателей и руководителей НКО. С 1 сентября на площадках ДВФУ они будут разрабатывать свои проекты развития Дальнего Востока - экономические, социальные, культурные. 5 сентября лучшие проекты будут представлены заместителю председателя правительства РФ - полпреду президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрию Трутневу, главе Минвостокразвития Александру Галушке и губернаторам дальневосточных регионов.

Как отметил Анисимов, наиболее удачные проекты получат помощь в дальнейшей разработке и реализации. "Наша задача, чтобы те проекты, которые ребята за ограниченный промежуток времени "произвели на свет", защитили перед высокопоставленными руководителями, потом получили все механизмы поддержки для их дальнейшей реализации", - подчеркнул и. о. ректора.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

 

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