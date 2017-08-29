Многодетным семьям Петербурга предложат социальные выплаты на улучшение жилищных условий

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Многодетные семьи Санкт-Петербурга смогут получить социальную выплату на улучшение жилищных условий и не ждать приобретения квартир за счет бюджета города. Такой законопроект был одобрен во вторник на заседании городского правительства и в ближайшее время поступит на рассмотрение регионального заксобрания.
"Жилищный комитет во исполнение поручения разработал новый дополнительный механизм по решению жилищного вопроса для многодетных семей - это специальные жилищные сертификаты на социальные выплаты на улучшение жилищных условий. При этом предоставление жилых помещений остается. И каждая семья вправе выбрать: ждать готового жилья или воспользоваться социальной выплатой", - сказал председатель жилищного комитета Валерий Шиян.
По его словам, на жилищном учете в настоящее врем состоят около 3,9 тыс. многодетных семей, из которых 1,3 тыс. проживают в коммунальных квартирах. Ежегодно жилищные условия улучшают порядка 1 тыс. семей, но при этом около 600 встают на учет. Срок ожидания в очереди составляет в среднем четыре-пять лет.
По предварительным расчетам, новый механизм позволит выплачивать семье из пяти человек в среднем около 3 млн рублей, которые можно потратить на покупку жилья в удобном для проживания районе. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поддержал это предложение.