Минниханов вручил орден Мужества семье погибшего при тушении пожара на пороховом заводе

КАЗАНЬ, 29 августа. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил орден Мужества матери погибшего капитана внутренней службы, начальника караула специального управления федеральной противопожарной службы МЧС России Эдуарда Илларионова. Спасатель погиб при тушении пожара на Казанском пороховом заводе 24 марта 2017 года.

По поручению главы МЧС Владимира Пучкова Илларионов был представлен к ордену Мужества посмертно. Он первым прибыл на место пожара и поставил задачу личному составу проложить магистральные линии и установить пожарные автомобили на водоисточники, а сам принял решение лично провести разведку в опасной зоне. В ходе проведения разведки в здании произошел взрыв, в результате которого Эдуард Илларионов получил тяжелейшие травмы и скончался по дороге в больницу.

"Указом президента России за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях орденом Мужества посмертно награжден капитан внутренней службы, начальник караула специального управления федеральной противопожарной службы МЧС России Эдуард Илларионов. Рустам Минниханов передал награду его матери Илларионовой Фаине Сергеевне", - сообщает во вторник пресс-служба Минниханова. Во вторник в Пушечном дворе Казанского кремля состоялась торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации и Республики Татарстан.

Как сообщалось, площадь пожара на заводе составила 400 кв. метров, ему был присвоен повышенный, третий номер сложности. 24 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с возгоранием на пороховом заводе, а казанская прокуратура по надзору за исполнением законодательства на особо режимных объектах республики начала проверку по факту инцидента.

Казанский пороховой завод расположен в старейшем и самом густонаселенном районе города. Завод работает с 1788 года, производит порох практически ко всем видам гражданского и военного оружия, а также лакокрасочные материалы. Работает по полному циклу, имеет конструкторские, научные и производственные подразделения, лабораторное и испытательное оборудование, собственный полигон.