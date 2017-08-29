Самая большая в России школа открыта в столице

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник принял участие в открытии самой большой в России школы в столичном районе Некрасовка. Школа была построена в 2016-2017 гг. и получила номер 2048, строительство завершилось на полгода раньше запланированного срока.

"Я надеюсь, что эта школа будет не только самой большой по размеру, но и по качеству образования будет достойной, - сказал Собянин, общаясь с учениками школы и их родителями. - Некрасовка была не самым лучшим районом Москвы, но здесь происходят позитивные изменения. В этом году ввели современную поликлинику, будут введены несколько детских садов и еще одна школа".

Площадь здания составляет 28,5 тыс. кв. метров, школа рассчитана на 2,1 тыс. мест, включая блок начальных классов на 800 человек и блок основной и средней школы на 1,3 тыс. человек. 1 сентября новое учебное заведение пойдут 1,1 тыс. детей, и планируется, что уже в этом учебном году школа выйдет на проектную мощность.

Мэр Москвы добавил, что в следующем году в районе появится новая Кожуховская линия метрополитена, а также принято решение построить крупный спорткомплекс, торгово- развлекательный центр и большой парк.

За последние семь лет в Москве было построено 279 новых школ и детских садов.