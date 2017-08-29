Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 58.53
€ 70.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Самая большая в России школа открыта в столице

Общество
29 августа, 13:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС

Площадь здания составляет 28,5 тыс. кв. метров, школа рассчитана на 2,1 тыс. мест

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Авилов Александр/АГН "Москва"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник принял участие в открытии самой большой в России школы в столичном районе Некрасовка. Школа была построена в 2016-2017 гг. и получила номер 2048, строительство завершилось на полгода раньше запланированного срока.

"Я надеюсь, что эта школа будет не только самой большой по размеру, но и по качеству образования будет достойной, - сказал Собянин, общаясь с учениками школы и их родителями. - Некрасовка была не самым лучшим районом Москвы, но здесь происходят позитивные изменения. В этом году ввели современную поликлинику, будут введены несколько детских садов и еще одна школа".

Площадь здания составляет 28,5 тыс. кв. метров, школа рассчитана на 2,1 тыс. мест, включая блок начальных классов на 800 человек и блок основной и средней школы на 1,3 тыс. человек. 1 сентября новое учебное заведение пойдут 1,1 тыс. детей, и планируется, что уже в этом учебном году школа выйдет на проектную мощность.

Мэр Москвы добавил, что в следующем году в районе появится новая Кожуховская линия метрополитена, а также принято решение построить крупный спорткомплекс, торгово- развлекательный центр и большой парк.

За последние семь лет в Москве было построено 279 новых школ и детских садов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Собянин, Сергей Семенович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Без барьеров: как в московском метро готовят собак-поводырей
Стихия знаниям не помеха: регионы начнут учебный год вовремя, несмотря на пожары и паводок
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
Мирей Матье
20
Мирей Матье открыла юбилейный фестиваль "Спасская башня"
8
Школу на тысячу мест откроют в октябре в ЮЗАО Москвы на месте снесенных пятиэтажек
4
ОНФ нашел в Петербурге сад, "озелененный" ветками на скотче
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меркель: снятие санкций с РФ пошло бы на пользу и России, и Германии
2
МВД задержало двух администраторов "групп смерти" в социальных сетях
3
Суд в Самаре вынес приговор по делу о нападении на семью полицейского
4
Московские школьники смогут бесплатно ходить в музеи с 1 сентября
5
МИД Польши вручил послу РФ ноту в связи с доступом к месту авиакатастрофы под Смоленском
6
МИД РФ: американская атомная бомба В61-12 может снизить порог применения ядерного оружия
7
У безработного в Москве неизвестные похитили сумку с 12,5 млн рублей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама