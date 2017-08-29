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Программу расселения аварийного жилья перенесут на 2018 год

Общество
29 августа, 15:00 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 29, августа. /ТАСС

По словам заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака, задачу по расселению, поставленную на 2017 год, удастся выполнить на 99%

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Власти перенесут программу по расселению признанных на 1 января 2012 года аварийных домов на 2018 год. Об этом во вторник сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак во время рабочей поездки в Свердловскую область.

"Что касается жилья, которое было признано аварийным до 1 января 2012 года, целевая задача ставилась - расселить его в 2017 году. В основном, с этой задачей справимся на 99%. Какие-то небольшие остатки будут на 2018 год", - сказал Козак. Зампред правительства пояснил, что решение о переносе программы принято для того, чтобы "в трудных экономических условиях уменьшить нагрузку, прежде всего, на региональные бюджеты".

Козак уточнил, что сейчас прорабатываются законы, которые будут регулировать дальнейшее расселение ветхого и аварийного жилья.

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