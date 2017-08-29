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Лекарства нового поколения и медицинский туризм обсудят на конференции в Геленджике

Общество
29 августа, 14:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС

В мероприятии примут участие около 1,5 тыс. человек

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Создание лекарств нового поколения, таргетных препаратов, персонализированных вакцин, а также медицинский туризм обсудят эксперты на конференции "Биотехмед" в Геленджике 14 и 15 сентября, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой на пресс-конференции во вторник.

Конференция, посвященная новым трендами в развитии технологий "Биотехмед", пройдет при поддержке Минздрава РФ, Минсельхоза, Минпромторга и госкорпорации "Ростех". Планируется, что в мероприятии примут участие около 1,5 тыс. человек.

"Эксперты обсудят создание новых продуктов биотехнологических: лекарства нового поколения с таргентным механизмом действия, когда мы четко знаем молекулу, которая действует четко на мишень", - сказал Краевой.

Еще одно важное направление, по словам замминистра, - индивидуальные лекарства, персонализированные препараты. "Необходима технология создания лекарственного препарата и определения мишеней. Это касается аутоиммунных лекарств, онкологии, новейших вакцин", - добавил Краевой.

Эксперты в рамках конференции обсудят также проблемы, возможности и перспективы развития медицинского туризма в РФ. "На фоне более низкой стоимости лечения наше здравоохранение стало привлекательным для иностранцев. Они едут к нам для лечения, для диагностики, для реабилитации", - уточнил Краевой. По медицинскому туризму самые перспективные направления, по словам Краевого, - хирургия, офтальмология и ЭКО.

Проблемы питания

Совместно с Минсельхозом будут обсуждаться вопросы персонализированного питания. "Мы сейчас прекрасно понимаем, что многие заболевания (диабет, хронические эндокринные заболевания, заболевания сердечно-сосудистой системы) - это результат неправильного питания", - отметил Краевой.

"Мы - это то, что мы едим, а едим мы то, что производит Министерство сельского хозяйства", - добавила замминистра сельского хозяйства РФ Елена Астраханцева.

По словам замминистра промышленности и торговли РФ Сергея Цыба, значительное внимание будет посвящено вопросам импортозамещения, созданию инновационного медицинского оборудования, иммунобиологических препаратов, производству отечественных медизделий для травматологии и ортопедии. "Одно из пленарных заседаний будет посвящено нашей совместной работе на этом поле и обсуждению мер по импортозамещению. Есть, что обсудить, чем поделиться и выработать меры, которые будут стимулировать развитие этих областей", - добавил он.

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Персоны
Краевой, Сергей Александрович
Страны
Россия
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