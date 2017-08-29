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Программа переселения граждан из аварийного жилья завершена в 14 регионах

Общество
29 августа, 14:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС

Программа переселения действует с 2014 года

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Программу переселения граждан из аварийного жилья полностью завершили 14 регионов, говорится в сообщении Минстроя России.

"На сегодняшний день 14 регионов уже полностью завершили расселение, еще в 49 регионах темп реализации программ не вызывает сомнений в их своевременном завершении", - отмечается в сообщении.

По словам министра строительства и ЖКХ РФ Михаила Меня, такая масштабная программа не может реализовываться во всех субъектах РФ одинаково - есть отдельные регионы, в которых выявлены факторы риска несвоевременного завершения мероприятий. Эти регионы находятся на особом контроле Минстроя России, с главами субъектов ведется работа по скорейшему выполнению поставленной задачи.

"Другой важный момент, который также находится на контроле нашего министерства - это качество домов, в которые регионы переселяют людей. За бюджетные средства региональные власти обязаны строить достойные дома, приобретать качественное жилье, чтобы люди, десятилетиями жившие в бараках, наконец забыли о бытовых проблемах", - подчеркнул Мень.

Для контроля за ситуацией в 2015 году была создана Федеральная комиссия по вопросам качества жилья, предоставляемого переселенцам, также создан единый реестр обращений. Всего за период работы комиссии в реестр был включен 2151 дом, из них почти по 1500 домам замечания отработаны и сняты с контроля. Сейчас в реестр обращений включено 654 дома в 62 регионах, и главам регионов поручено обеспечить личный контроль за устранением выявленных дефектов.

Программа переселения из аварийного жилья действует с 2014 года до сентября 2017 года. По информации Фонда ЖКХ, общая площадь аварийного жилья, признанного таковым до 2012 года, составляет 11,37 млн квадратных метров.

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