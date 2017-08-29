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Глава Татарстана вручил награду семье пожарного, погибшего при тушении порохового завода

Общество
29 августа, 16:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС

Капитан Эдуард Илларионов погиб во время разведки в опасной зоне, во время которой в здании завода произошел взрыв

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Глава Татарстана Рустам Минниханов вручил орден Мужества семье пожарного Эдуарда Илларионова, который погиб при тушении крупного пожара на складах Казанского порохового завода. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Указом президента РФ, за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, орденом Мужества посмертно награжден начальник караула специальной пожарно-спасательной части № 3 Специального управления Федеральной противопожарной службы МЧС России № 35, капитан внутренней службы Эдуард Илларионов", - сообщили в министерстве. Церемония вручения прошла во вторник в Пушечном дворе казанского кремля.

Илларионов получил тяжелые травмы во время тушения крупного пожара в складском здании Казанского порохового завода 24 марта. Его подразделение первым прибыло к месту пожара, он поручил личному составу проложить магистральную линию, установить пожарные автомобили на водоисточники и провести боевое развертывание с учетом существующей для данного здания угрозы взрыва. Илларионов не подверг опасности сослуживцев, обеспечив их нахождение на безопасном расстоянии и в безопасной зоне со стороны угла здания, а сам начал разведку в опасной зоне, во время которой в здании произошел взрыв, получил тяжелые травмы. Илларионова передали врачам, но по пути в больницу он скончался.

Мужественные и решительные действия офицера обеспечили эффективный ход тушения пожара, позволили не допустить массового травмирования и гибели личного состава пожарно- спасательных подразделений и сотрудников объекта.

Илларионов работал в Государственной противопожарной службе с 9 апреля 2001 года, неоднократно участвовал в тушении крупных пожаров в условиях реальной опасности для жизни и здоровья, за что был отмечен ведомственными и государственной наградами. В октябре 2013 года уже принимал участие в тушении пожара на заводе, в цехе лакокрасочных материалов. Тогда распространение огня могло привести к трагическим последствиям, а уничтожить пожар можно было только изнутри. Звено капитана Илларионова отправилось в объятое огнем здание и справилось с поставленной задачей.

За исполнение служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни при тушении пожара указом президента он был награжден медалью "За отвагу". Кроме того, капитан Илларионов принимал участие в ликвидации последствий крушения теплохода "Булгария". Имя капитана Илларионова выгравировано на стеле, посвященной памяти всех пожарных, погибших при исполнении служебного долга.

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