В Северной Осетии создадут интерактивную карту земель по итогам первой инвентаризации

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 августа. /ТАСС/. Интерактивную карту земель создадут к 1 декабря в Северной Осетии по результатам ее инвентаризации. Об этом сообщил во вторник министр государственного имущества и земельных отношений Руслан Тедеев на планерке с главой республики Вячеславом Битаровым.

"Первого декабря будет окончательно сформирована интерактивная карта земель Северной Осетии, в которой будут отражены результаты проведенной инвентаризации. Речь идет об участках, находящихся в республиканской собственности, в ведении муниципалитетов и федеральных структур", - сказал он.

По его словам министра, на карте будет детальная разбивка земель по категориям использования: пашни, сенокосы, пастбища и многолетние насаждения.

О ревизии земель

Инвентаризация земель в Северной Осетии была начата в 2016 году по инициативе главы республики. В ходе ранее проведенного кадастрового учета в 2012-2013 годах часть земель не удалось зарегистрировать - в этом было отказано администрациями местных самоуправлений по причине того, что некоторые участки были предоставлены жителям республики пожизненно.

Как пояснил ТАСС Тедеев, ревизия земель проводится для того, чтобы определить земли, находящиеся в руках у арендаторов и не применяющиеся по назначению, а также определить законность передачи земель частникам.

Он напомнил, что в отношении главы росимущества Северной Осетии Алана Цабиева и других чиновников было возбуждено уголовное дело в связи с подозрением в непрозрачном обороте земельного фонда. Также в республиканскую собственность были возвращены стадион "Спартак" и кинотеатр "Родина".

В процессе инвентаризации в Северной Осетии выявлено 22 тыс. га свободной земли. Многие из участков заросли деревьями, кустарниками. Более 50 га будут переданы сельским поселениям на расширение.

"К нам приходили инвесторы и просили для реализации социально важных проектов землю. Мы не могли им представить их, так как большинство земель были в частных руках. Ситуация меняется", - отметил Тедеев.

В настоящее время сотрудники управления по борьбе с экономическими преступления МВД по Северной Осетии занимаются сбором материалов, связанных с земельными вопросами.

Как сообщалось ранее, ежегодно в бюджет Северной Осетии не поступает более 75 млн рублей по арендной плате за земли сельхозназначения.