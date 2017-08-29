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Путешественник Федор Конюхов встретился со стобалльниками ЕГЭ по географии

Общество
29 августа, 18:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС

Путешественник признался, что немного разочарован XXI веком, поскольку раньше все хотели быть геологами, летчиками, моряками, а сейчас - бизнесменами и банкирами

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Путешественник Федор Конюхов и глава Рособрнадзора Сергей Кравцов встретились с выпускниками, сдавшими ЕГЭ по географии на 100 баллов.

ЕГЭ по географии в этом году сдавало 15 тыс. человек, 100 баллов набрали 18 из них. В преддверии экзаменационной кампании в Год экологии Конюхов обратился к выпускникам 2017 года с пожеланиями успехов на ЕГЭ. Получивших наивысший результат по географии путешественник обещал поощрить.

В качестве поощрения он пригласил их на встречу в Дом-музей Федора Конюхова в Москве, чтобы будущие специалисты в области экологии, картографии и природопользования смогли задать свои вопросы и получить профессиональные советы.

"Раньше все хотели быть геологами, летчиками, моряками, сейчас - бизнесменами и банкирами, поэтому я немного разочарован XXI веком", - сказал Конюхов. "Говорят, что наш океан исследован на 3%. Это вранье, он не исследован и на 3%, максимум на 1,5%, настолько он глубокий. Мир надо изучать", - добавил путешественник.

По его словам, на нашей планете таится много загадок и открытий. "Исчезают животные, растения, а мы еще их не изучили. До дна Марианской впадины мы так и не достали. Мы даже не представляем, какие там живут чудовища. Я вот, когда иду по улице, смотрю на людей и думаю: как вы можете спокойно жить и не думать о том, насколько мир удивителен?", - сказал Конюхов.

Он пожелал выпускникам выбирать профессии, которые принесут не только достаток, но и удовлетворение от своей работы.

"С 2014 года когда, выпускные экзамены стали проходить объективно, у нас появилась идея встречаться со стобалльниками, потому что это уникальные ученики. Мы уже проводили такие встречи с ребятами, набравшими максимальное количество баллов по литературе, химии и физике", - отметил глава Рособрнадзора.

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Персоны
Кравцов, Сергей Сергеевич Конюхов, Федор Филиппович
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