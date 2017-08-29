Пучков наградил водолазов, участвовавших в спасательной операции после ДТП на Кубани

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ПРАСКОВЕЕВКА /Краснодарский край/, 29 августа. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков наградил водолазов Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО), участвовавших в спасательной операции после падения автобуса с рабочими в море на Кубани.
"Благодарю всех, кто в сложнейших условиях проявил профессионализм, мужество и самоотверженность", - сказал Пучков во время награждения во вторник.
В ходе рабочей поездки в Краснодарский край министр и сотрудники центрального аппарата МЧС России проверили готовность пожарных гарнизонов Анапы, Геленджика и Новороссийска, в частности, новой пожарной части в селе Прасковеевка. Проверка показала, что система полностью функционирует и готова к реагированию.
Министр поручил руководству регионального главка проконтролировать обеспечение социальной защищенности личного состава, а также усилить обеспечение безопасности на черноморском побережье Краснодарского края. "Наша с вами работа - обеспечение безопасности на каждом метре морского побережья, особенно в высокий курортный сезон", - сказал Пучков, отметив, что, в частности, это касается установки буйков и защитных ограждений для купающихся на тех участках, где это необходимо.
Глава МЧС также проверил работу единой диспетчерской службы и остался доволен временем вызова и ответом оператора, подчеркнув однако, что операторы должны отвечать на русском и английском языках.