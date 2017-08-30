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Всероссийский проект "Молодежная команда страны". Пресс-конференция

Общество
30 августа, 14:02 UTC+3

Цель проекта - поиск и подготовка молодежи для работы в политической сфере

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Материал из 1 страницы

ТАСС

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная старту регистрации на всероссийский проект "Молодежная команда страны" и запуску второго направления проекта.

О создании системы поиска, отбора и подготовки молодых лидеров рассказывают руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Наталья Кувшинова, председатель Молодежного парламента при Госдуме Мария Воропаева и заместитель председателя ассоциации молодежных правительств России Мария Ковалева.

Целью проекта является поиск и подготовка талантливых представителей молодежи для работы в политической сфере и органах власти.

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Персоны
Кувшинова, Наталья Сергеевна Бугаев, Александр Вячеславович
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