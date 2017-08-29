Васильева: конкурс на платные места в вузах в 2017 году был минимум 1,5 человека на место

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Конкурс среди поступающих в вузы на платные места в 2017 году был минимум 1,5 человека на место, заявила во вторник глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева в эфире телеканала "Россия 1".
"Что меня очень сильно, честно говоря, обрадовало, у нас нет ни одной специальности, где бы не было желающих попасть на платное обучение, меньше, чем полтора человека на место. Везде есть конкурс. Это очень важный момент", - сказала она, добавив, что третий год подряд наблюдается традиционно высокий конкурс на инженерные, медицинские и экономические специальности.
Кроме того, Васильева отметила, что Минобрнауки планирует пересмотреть систему подготовки школьников к международным олимпиадам, в том числе с привлечением психологов и опыта работы со спортивными командами.
"Нужно, на мой взгляд, изменить управление подготовкой и самих детей, и руководителей команд. Сейчас мы серьезно думаем по этому поводу. И я думаю, что мы к этому подойдем, посмотреть, как работают со спортивными командами нашими. Потому что здесь, конечно, управленческий фактор", - пояснила министр.