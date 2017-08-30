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Минобороны запустило сайты петрозаводского и мурманского училищ

Общество
30 августа, 6:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

Отличительной чертой сети сайтов образовательных учреждений является наличие специальной формы обратной связи, отметили в ведомстве

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Минобороны России запустило сайты Петрозаводского президентского кадетского училища и филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске, которые примут первых учеников 1 сентября этого года, сообщили в военном ведомстве.

"Два новых образовательных учреждения военного ведомства - президентское кадетское училище в городе Петрозаводске и филиал Нахимовского военно-морского училища в городе Мурманске - открыли свои представительства в интернете в преддверии начала нового учебного года 1 сентября", - сказали в Минобороны.

В военном ведомстве подчеркнули, что отличительной чертой сети сайтов образовательных учреждений Минобороны России, куда войдут сайты новых училищ, является наличие специальной формы обратной связи.

"С ее помощью пользователи смогут оперативно получать самую полную информацию от руководства учебных заведений по вопросам условий поступления, необходимых документах, организации учебного и воспитательного процессов, условиях проживания абитуриентов и досуга учащихся", - пояснили в Минобороны.

Для удобства поступающих на сайтах размещена подробная информация о руководстве училищ, материально-технической базе, справочные материалы и методические рекомендации, информация о кружках, секциях и дополнительном образовании, советы педагогов и психологов по вопросам обучения.

"Планируется, что ежедневная жизнь учащихся в режиме реального времени будет отражаться в мультимедийных и новостных разделах сайтов", - проинформировали в оборонном ведомстве.

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