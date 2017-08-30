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Кочевой детский сад в НАО продолжит работу следующим летом

Общество
30 августа, 10:45 UTC+3 ТАСС

Впервые проект кочевого детского сада был запущен в 2016 году на ненецком полуострове Канин по инициативе губернатора региона

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ТАСС, 30 августа. Кочевой детский сад в Ненецком автономном округе (НАО) продолжит работу следующим летом. Об этом сообщила в среду пресс-служба окружной администрации.

"Успешный региональный приоритетный проект "Кочевого образования" планируется продолжить и в следующем году. Ведь данная форма обучения без отрыва от семьи позволяет сохранять родной (ненецкий) язык, ценности кочующих предков и более плавное включение детей в формат школьной жизни", - говорится в сообщении.

Кочевой детский сад на этот сезон завершил работу в Канинской тундре. В таком формате детсад был организован в двух бригадах сельскохозяйственных производственных кооперативов ненецкой общины "Канин", где в течение месяца семь дошкольников от четырех до семи лет готовили к школе прямо в тундре. Этим летом с детьми работали студенты Социально- гуманитарного колледжа - Ирина и Михаил Бобриковы, которые родом из Канинской тундры, где и сейчас кочуют их родные.

Впервые проект кочевого детского сада был запущен в 2016 году на Канине по инициативе губернатора НАО. Тогда с детьми работала педагог с 15-летним опытом из детского сада села Несь Галина Шубина. Воспитатель кочевала с двумя оленеводческими бригадами. В одной из них ее учениками стали пять будущих первоклассников, в другой - два.

Кочевой детский сад - совместный проект окружного департамента образования, культуры и спорта и департамента по взаимодействию с органами местного самоуправления и внешним связям. Финансирование кочевого детсада в 2017 году обеспечено в рамках соглашения с ООО "Восток НАО".

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