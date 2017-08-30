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Москалькова рассказала о положительных примерах переработки мусора

Общество
30 августа, 11:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

Омбудсмен заявила, что из пластиковых бутылок производится сырье, похожее на шелк или хлопок, которым наполняют матрасы, подушки

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова указала на новые технологии переработки бытовых отходов.

"На территории Владимирской области проводится программа утилизации не всех отходов, но целого ряда. Отделяются пластиковые бутылки, из которых производится уникальное сырье. Сырье, похожее на шелк или хлопок, которым наполняют матрасы, подушки", - рассказала она, выступая на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, который обсуждает проблему утилизации мусора.

Омбудсмен отметила, что в минувшем году в аппарат уполномоченного по правам человека поступило в два раза больше жалоб на нарушение права на благоприятную окружающую среду. "Люди не хотят больше мириться с этой ситуацией. Причем больше всего [жалоб] поступило из Москвы и Московской области, из Калужской, Кировской [областей], Краснодарского [края], Удмуртской Республики, и за каждой жалобой стоят сотни и тысячи судеб людей, которые не только испытывают дискомфорт от того, что живут по соседству с полигоном мусора, но и от того, что они болеют, от того, что их дети развиваются в неблагоприятной окружающей среде", - подчеркнула Москалькова.

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